Macri: "Lo de Riquelme en Boca es peor que lo de Passarella en River"

"Lo de Riquelme en Boca es peor que lo de Passarella en River", aseguró Macri.

Sobre la realización de las elecciones

"Queremos dejar bien claro que nosotros, así como lo dijimos la semana pasada, siempre quisimos votar el domingo 3. Cuando inició el proceso judicial y la jueza decidió la suspensión, nosotros propusimos llamar a una audiencia de conciliación. Lamentablemente, el oficialismo se negó a hacer un proceso conjunto y los peritajes, para que pudiéramos eliminar lo que estaba mal en el padrón", expresó el candidato a presidente, Ibarra.

Y agregó: "Quiero que todos los socios de Boca tengan en claro que fue de este modo. Lo que queremos ahora es aclarar punto por punto todo lo que hemos escuchado. Queremos terminar con las mentiras y hablar del futuro de Boca".

"Si esto se posterga, habrá que ver qué dice la Justicia. Hay que tener mucho cuidado sobre las decisiones que se tomen en un momento de transición. Con las cosas que han pasado, la verdad que es un proceso riesgoso. Imaginamos que la Justicia dirá algo para el cuidado de los socios de Boca", afirmó el ex Ministro de Modernización de la Nación.

Sobre la acusación de Riquelme de que la oposición quiere "privatización del club"

"Él dice que queremos privatizar el club. Pero nadie quiere privatizarlo. El club fue, es y será de los socios de Boca. Ahí adhiero a lo que decía Mauricio, que es una copia exacta de la campaña del miedo de Sergio Massa. Copiaron los temas que le duelen al socio de Boca y los dijeron. Boca es una asociación civil y ha ganado todo allí", sentenció Ibarra.

Los dardos de Ibarra y Macri contra Riquelme

"La campaña de Riquelme es una sucesión de mentiras y ha aprendido de sus amigos de su política nacional, nos genera mucho dolor. Yo lo traje a Riquelme al club y lo volví a invitar cuando ganamos la Libertadores en 2007 con Miguel Ángel Russo. Que explique su mediocre campaña deportiva y dé sus fundamentos para seguir por cuatro años más. Esto le hace daño a la familia de Boca", dijo Macri.

En la misma línea, aseguró que "si seguimos de esta manera, el club va a estar cada día peor" y expresó: "Paremos con la mentira y con la manipulación. Respetemos que la jueza lo comprobó con un peritaje. Riquelme, si vas a ganar 95 a 5, sacá a esos socios del padrón, aceptá el peritaje y votemos el 17 de diciembre".

En relación a los socios que pasaron de adherentes a activos, Ibarra detalló que "hubo 65 bajas y metieron 13.400". Mientras que en el ámbito económico, el presidenciable desmintió que esta gestión haya recibido el club con deudas, aseguró que Angelici dejó "cuatro millones de dólares en caja que ayudaron al club a sobrevivir pese a estar un año sin sponsor", y explicó que los "28 millones que dice Riquelme no son en caja", sino que "son créditos a cobrar".

Sobre La Bombonera, Ibarra dijo: "La última mentira es que les queremos arrancar el corazón por lo de La Bombonera. Nuestro proyecto se apoya en La Bombonera, que va a seguir estando para que jueguen las Gladiadoras y las juveniles. Pero hablemos de propuestas muchachos, no tienen ninguna. La única que escuché es que iban a ir a tomar mate con los vecinos. Nosotros proponemos que los socios puedan ir a la cancha sin ningún filtro".

A su vez, Macri pidió "encontrar una solución porque (el oficialismo) no pueden seguir con un mandato vencido". "Hasta ahora no han querido colaborar. Riquelme no ha querido tener elecciones en Boca. Tan convencido del 95 a 5 no debe estar", agregó.

Por último, en referencia a la búsqueda de entrenador, el ex Presidente de la Nación deslizó: "Yo cuando me quedaba sin técnico, esa semana me tenía que quedar en casa porque los técnicos que querían venir nos perseguían. Ahora no quieren venir. Martino siguió de largo y prefirió no agarrar. El DT tiene un rol muy importante, al igual que los jugadores. Y eso no se puede cambiar. Por eso hemos tenido cinco técnicos en cuatro años".

Sobre la movilización del pasado domingo

"Riquelme estaba escoltado por la barrabrava. Todo duele. Tantos años poniendo a Boca en lo más alto del fútbol mundial y ahora es un club tomado por su arbitrariedad y sus hermanos. Lo que está pasando en el club es muy doloroso y pone a Boca en peligro. Viendo todo esto es por lo que estoy acá. Queremos cuidar a nuestra querida institución. La jueza demostró que había 13 mil tipos truchos en el padrón. La queríamos hacer el 3 y ahora queda el 17", afirmó Macri.

"Había mucha gente que no tenía nada que ver con Boca. Esto es un modelo de repetición. Él está diciendo que hace lo que quiere en el club. Mucha gente era militante y ni siquiera eran socios de Boca. Usan las redes oficiales del club para inundar con mentiras", añadió Ibarra.

En ese sentido, ambos resaltaron que "la política nacional está metida en las elecciones con el kirchnerismo", pero al ser consultados por el apoyo de Javier Milei, contrastaron: "¿Vieron a algún político colgado del travesaño cuando Martín hizo el segundo gol en Japón? Solo estábamos los hinchas de Boca. En mi último mandato, cuando me postulé como candidato a Jefe de Gobierno, había todos carteles de (Aníbal) Ibarra en La Bombonera. No había ninguno mío". "Milei es un hincha más", aseguró el Calabrés.

Macri denunció amenazas contra su hija y la jueza que lleva la causa, Alejandra Abrevaya

"Esperamos que la Justicia limpie el padrón y tengamos elecciones. La jueza tuvo que pedir protección porque recibía amenazas de muerte. Tuve que presentar una denuncia porque mi hija fue amenazada públicamente. Estamos discutiendo el futuro del club, no una competencia de matones. La jueza hizo un trabajo serio y perdieron la recusación. Amenazar a la jueza y a mi hija no se entiende", dijo el candidato a vice.

Y agregó: "Hay una falta de respeto y agresividad, como vimos con Atlético Mineiro o Racing. Esto termina en una amenaza contra la jueza y mi hija. Hoy me presenté a la Justicia para que averigüe al responsable. Yo no puedo acusar a nadie. Pero quiero que descubran quién está detrás de estos comentarios tan agresivos contra mi hija".