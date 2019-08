En conferencia de prensa, el Muñeco aseguró: “Nada va a ser igual porque no va a ser una final la que vamos a jugar. Es una etapa importante, es un enfrentamiento entre dos equipos que se merecen estar donde están, y ojalá que sea en paz y que gane el que mejor juegue los 180 minutos, pero ya está, hablemos del partido del domingo”.

Sobre esto que se viene el próximo fin de semana, el DT opinó: “Nos conocemos bastante, los dos sabemos virtudes y defectos. Ambos equipos intentaremos aprovechar eso. Para nosotros es un aliciente jugar en nuestra cancha, con nuestra gente, luego de lo qué pasó el año pasado, poder tener un clásico con nuestra gente y que vayan a la cancha a disfrutar y alentar a este equipo que le da todo”.

Por último, y también en relación al clásico del fin de semana, Gallardo anticipó: “Primero vamos a ver cómo nos recuperamos, Nacho Fernández y Matías Suárez salieron por contracturas y hay que ver cómo se recuperan. No hay que adelantarse y veremos cómo sigue, hay muy poco tiempo de recuperación, solo son dos días de descanso y no hay que apresurase”.

Más destacadas frases de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa:

• Gallardo y el tema De la Cruz: “Fue lamentablemente lo de De la Cruz, fue un momento incómodo y una vez más apareció la fortaleza anímica y mental de este grupo de jugadores, de dirigentes y del cuerpo técnico. Hay que confiar cuando pasan estas cosas y no desenfocarnos, sabiendo que iba a ser un clima adverso pero no con este circo. Nico estuvo muy bien, tranquilo, seguro y tuvo su premio con el gol de la clasificación merecía tener esa revancha futbolística por ponerla en una palabra sabiendo que son dos cosas distintas. No me gusta hablar de eso qué pasó porque fue feo y me alegro por el y por todo el equipo lo qué pasó. Porque pasamos por un momento nefasto y el gol lo va a motivar muchísimo”.

• Gallardo y el partido ante Cerro: “El partido empezó con el calor y la humedad y los sentimos y encima. Encima arrancamos perdiendo temprano, eso pudo generar dudas, pero al final del del primer tiempo nos ordenamos y en el entretiempo pudimos acomodarnos. Ya en el segundo tiempo manejamos los momentos del partido con criterio y a nuestra voluntad, pudimos hacer algún gol más”.

• Gallardo y el elogio al equipo: “Este grupo se merece el respeto de todos y tiene que ver con que el equipo pudo revertir y ganar cosas. Porque en la copa sabes que podes sufrir y de visitante era normal ya que el rival se iba a venir. Por eso lo que sí hay que rescatar es que luego del gol en un ambiente ya en contra el equipo se la bancó y eso demuestra la calidad del buen equipo que cuando sufre sabe sufrir y se repone y sale adelante. Llegamos a cuatro semifinales y eso significa que sabemos sufrir. No es fácil y acá estamos siendo respetado por equipo y nos reponemos rápido”.

