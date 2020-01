“Las ofertas que llegaron por Nacho Fernández no fueron suficientes”, dijo Gallardo a TyC Sports y calmó las aguas de un tema que sacude Ríver y es la posible venta del volante al Inter de Brasil que ya hizo una oferta que fue rechazada. Desde el Millo insisten que se va solo por la cláusula de salida que está el los 15 millones de dólares.

“Si no se va otro jugador, estoy bien con este plantel. Ningún otro futbolista me planteó sus ganas de irse, salvo Palacios no se va otro jugador más y por eso no vamos a salir al mercado", agregó el Muñeco en una información que adelantó este diario en las semanas finales del año pasado. Ya que la venta de Palacios estaba planeada y también las posibles chances de reemplazo dentro del grupo.

En cuanto a lo que viene y al objetivo de la corta pretemporada que arranca mañana el Muñeco destacó: “Apostamos al sprint final para lograr el campeonato y por jugadores se entrenaron en sus vacaciones, sabemos que nuestros jugadores despiertan interés pero espero que el club haga el esfuerzo para retenerlos y además repito que ningún futbolista me planteo sus ganas de emigrar”

En otro orden de cosas, River le pagó a San Pablo de Brasil los 4.5 millones de euros que le debía por el pase de Lucas Pratto a comienzos de 2018 y, de esta manera, el conjunto paulista levantó el reclamo que había iniciado ante la FIFA por dos cuotas impagas de 2 millones cada una, por un plus correspondiente a la obtención de la Copa Libertadores 2018. También se saldó una deuda con Godoy Cruz por el pase de Angileri.

