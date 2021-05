Marcelo Gallardo: "No es normal jugar en esta situación"

"Uno no se puede abstraer de lo que pasa. No es normal jugar en una situación tan inestable como la que está viviendo el pueblo colombiano. Hubo gases lacrimógenos, estallidos, estruendos. No podemos mirar para otro lado. El resultado es anecdótico. No nos podemos ir contentos hoy", protestó el director técnico del conjunto millonario.

En cuanto al análisis del empate, el Muñeco consideró que "terminó siendo justo" y explicó sus intenciones antes del juego: "Queríamos hacer un partido largo, gestionando los minutos y teniendo la chance de estar en partido hasta el final".

En otro término, habló sobre Julián Álvarez, quien fue reemplazado en el entretiempo y tiene chances de ser titular en la Bombonera: "Julián es un jugador de todo el frente de ataque que puede jugar retrasado, puede jugar más adelante y puede salir a los costados. Es un jugador muy completo que nos da variantes en todo el frente de ataque".

Por su parte, Jonatan Maidana, quien volvió a ser titular tras superar el coronavirus, aseguró que "nos vamos con una buena sensación en cuanto a lo hecho en el segundo tiempo", aunque admitió que "veníamos con la mentalidad de ganar".

"El partido se presentó muy difícil para nosotros en el primer tiempo. Perdimos un tiempo y en el segundo nos acomodamos, conseguimos un punto que, en esta cancha y contra este equipo, es valioso", culminó el defensor.