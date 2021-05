Marcelo Gallardo: "Nos llevamos la desilusión de no marcar"

"Tengo que remarcar que jugamos un muy buen partido con jugadores que no venían teniendo minutos. Se vieron buenas intenciones de juego y tuvimos situaciones claras para convertir. El equipo cumplió", declaró el entrenador de River tras la igualdad frente a independiente Santa Fe en La Nueva Olla.

En ese mismo sentido, detalló los motivos por los cuales el Millonario no logró la victoria: "La explicación del empate está en la falta de eficacia. No pudimos convertir las situaciones que tuvimos. No sufrimos, salvo una tapada de Armani en el final. Contra un rival duro y difícil, tuvimos el control y las jugadas claras. Nos llevamos la desilusión de no marcar".

Además de no estar de acuerdo con el resultado, Gallardo se fue disconforme con el arbitraje y tras el pitazo final saltó al campo de juego para reclamarle algunas jugadas al juez principal, sobre todo la que le cometieron a Federico Girotti cuando el delantero se iba solo para el gol: "Me pareció que la jugada de Girotti era falta, fue muy evidente. Yo la vi claramente desde donde estaba, él la debió haber visto porque fue muy clara la infracción, pero ya está", manifestó.

Por último, destacó la actuación de Leonardo Ponzio, que con 39 años volvió a jugar de titular: "Lo de Leo demuestra su espíritu de competir y de entrenar. Hace mucho que no jugaba un partido desde el inicio y hoy estuvo a la altura, tanto él como muchos chicos que no venían jugando. Y en un partido de Copa Libertadores, donde nadie te regala nada. Es muy destacable la labor de Leo y de todo el equipo".