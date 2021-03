Marcos Rojo y Carlos Tevez siguen poniéndose a punto

El Apache fue el primero en llegar esta mañana al predio de Casa Amarilla y entrenó junto al resto de sus compañeros. Además de él y Marcos Rojo, cuyo debut se vio demorado ya que sigue poniéndose en forma, estuvieron, entre otros, Agustín Almendra y Ramón Wanchope Ábila, quienes también se están poniendo a punto para estar a disposición del entrenador Miguel Ángel Russo.

En tanto, Carlos Izquierdoz y Diego González, ambos con distintas lesiones, estuvieron en kinesiología.

Por otra parte, se conocieron declaraciones del mediocampista Luis Rodríguez, quien actualmente juega en Colón de Santa Fe, quien aclaró que hasta ahora no lo llamaron desde Boca para incorporarse como reemplazante del lesionado Eduardo Salvio, como sugerían rumores aparentemente infundados.

"No tengo el teléfono de (Juan Román) Riquelme. No me llamaron hasta ahora de Boca. El que maneja todo eso es mi representante y yo me dedico a jugar. De Román solamente tengo una camiseta que me llevó Marcelo Delgado en una ocasión por un partido que organizamos", explicó una de las figuras del campeonato.

En el último mercado de pases, Rodríguez manifestó abiertamente su deseo de irse del conjunto santafesino por cuestiones personales pero eso no se dio, al punto que declaró: "Voy a correr alrededor de la cancha porque no estoy feliz para jugar acá". Sin embargo, hoy Colón marcha primero y la Pulga es una de las figuras del certamen.

"Tengo los pies sobre la tierra y pienso que debo irme por la misma puerta por la que entré a Colón de Santa Fe. Debemos hacer un gran torneo para levantar el promedio del equipo", sostuvo la Pulga en declaraciones a ESPN en las que negó que esté cerca de convertirse en jugador del campeón de la Copa Diego Armando Maradona.

Boca Juniors visitará el domingo desde las 21.30 a Vélez Sarsfield, líder con puntaje ideal en la Zona 2, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, con arbitraje de Diego Abal.