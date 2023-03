"Llegamos una hora y 45 minutos previo al partido y, con la poca ventilación de ese vestuario, más no tener aire acondicionado, la pasamos mal. Desconocía la situación de Lanús. Le pido disculpas", comenzó Demichelis, quien continuó: "Soy nuevo en el fútbol argentino como entrenador y trato de cumplir los protocolos que el fútbol argentino manda. No me paré yo. Yo no me pongo en el trono de nadie".

Y añadió: "Soy de un pueblo muy humilde. En el pueblo, te cruzás diez veces en el mismo día a la misma persona y la saludás diez veces, con las mismas ganas y alegría. Entendí por protocolo que el entrenador local va a saludar al visitante". Más allá de eso, aseguró que cuando lo vea le dará "incluso un abrazo".

Mientras que sobre los dichos de Fassi, comentó: "Me sorprendió desde el lado de Andrés, a quien conozco. En dos oportunidades me ofreció el cargo. Le llenó de mensajes y llamadas a mi representante. Me sorprende. Me subo a las declaraciones de Jorge Brito. Como cordobés que es, es muy mal contador de chistes".

Por otro lado, elogió el rendimiento que tuvo su equipo en la goleada 3-0 ante Racing de Córdoba, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

"Hoy demostramos mucha seriedad, estas fases suelen ser muy traicioneras, ya hubo equipos de Primera que han sido eliminados. Fuimos serios todo el partido, no sólo los once que arrancaron sino los chicos que ingresaron", dijo el técnico en conferencia de prensa desde Santiago del Estero.

Y agregó: "Estoy muy contento con el grupo, hubo buenas sensaciones del comienzo hasta el final, independientemente del rival, porque esta Copa es traicionera. Ante un equipo que tenía mucho por ganar y poco por perder".

"Nos costó abrir el resultado, pero estábamos bien. El gol estaba al caer. Para la tranquilidad de los jugadores estuvo muy bien que llegara el gol antes de terminar el primer tiempo", consideró.

Y admitió: "El resultado y el volumen que generamos es lo que al hincha de River le gustaría ver en la mayoría de los partidos. El hincha de River no sólo exige ganar sino una manera de ganar. Estoy en esa búsqueda".

"Es difícil encontrar un once cuando hay tantísimos y buenísimos jugadores dentro de un plantel. Estamos en esa búsqueda, con la idea de que el funcionamiento nos de buena sensación, independiente de quién juega", remarcó.