¿La vuelta a River sigue siendo un sueño o ya pasó?, fue la consulta. Y el volante dijo: "No sé lo que puede ser. Sinceramente no quiero decir algo en concreto, porque no vale la pena. No puedo hablar del futuro, me queda un año en China. Trataré de cumplirlo, tengo un compromiso, y trataré de cumplirlo. Después de ahí, veré".

Embed "¿VOLVER A RIVER? NO SÉ QUE PUEDE PASAR, TENGO UN AÑO MÁS DE CONTRATO EN CHINA"#90MinutosFOX | Javier Mascherano se refirió a una posible vuelta para vestir la camiseta de La Banda.



¡Descarga la APP! https://t.co/sdwkOFsaQe pic.twitter.com/YAnAPrcaQj — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de febrero de 2019

ADEMÁS:

Gallardo le dio fútbol a Enzo Pérez y Exequiel Palacios se sumó al grupo

Con la vuelta de Nández, Alfaro piensa en poner todo contra Unión

La rotación de Coudet en Racing es por "desgaste físico y mental"

Para cerrar, Macherano remarcó: "En junio cumplo 35 años, hoy me siento con ganas de seguir jugando y no sé donde lo voy a hacer. No quiero ser preso de mis palabras. River está en una situación donde es un club modelo, está en condiciones de contar con jugadores muy importantes y no no sé si soy el caso para la actualidad de River".

¿Mascherano está para River o no?