Matías Caruzzo anunció su retiro del fútbol profesional

El ex defensor Matías Caruzzo confirmó en su cuenta de Instagram que deja de jugar a los 36 años. "Mi rodilla no me permitió seguir disfrutando", escribió.

Dejó una huella en el fútbol argentino. Fue campeón con el histórico Argentinos Juniors del Bichi Borghi en 2010, levantó un trofeo con San Lorenzo, dos con Boca y fue clave en la Copa Argentina que ganó Rosario Central en 2018. Hoy, a la edad de 36 años, Matías Caruzzo decidió anunciar que dejará la actividad luego de 15 temporadas en actividad.