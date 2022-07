Menotti: "Riquelme tendrá que aprender a ser dirigente"

cesar-luis-menotti_862x485.jpg

"El fútbol necesita dirigentes preparados. No hay que pensar que porque uno le pegaba bien a la pelota tiene que ser buen dirigente", aseguró Menotti sobre Riquelme, quien está empezando a recibir críticas de los hinchas del Xeneize por el flojo último mercado de pases y la mala relación que tiene y ha tenido con futbolistas del club. De hecho, aunque no se sabe si fue de un fana genuino, ya ha recibido pintadas en contra suya en las paredes de La Bombonera.

Y ahora Boca vive en un ambiente de mucha tensión. Tras la decisión del entrenador Hugo Ibarra de sacar a Carlos Izquierdoz del equipo titular, todo el plantel está enojado con el Consejo de Fútbol, ya que creen que ellos le mandaron a Ibarra a borrarlo al Cali, quien antes había pedido que se les pague a los futbolistas un premio por llegar a los octavos de final de la Libertadores. El Flaco, sin meterse en el problema, fue claro: "No me imaginaba a Riquelme en el rol de dirigente. Como aprendió a ser futbolista tendrá que aprender a ser dirigente".

Por otra parte, en esta charla con el programa ¿Cómo Te Va? de Radio Colonia, Menotti, quien fue jugador de Independiente, comentó sobre la salida de Eduardo Domínguez: "Tengo mucho respeto por Domínguez, cuando uno no está bien y no está cómodo se tiene que ir". Mientras que valoró la gestión del Chiqui Tapia en AFA: “En los años 90 comenzaron las irrespetuosidades en la dirigencia argentina. La Selección Nacional no pertenecía al mundo del fútbol, sino a los negocios. Hoy se ha recuperado todo lo bueno en la dirigencia de la AFA. Y se ha cumplido de gran forma el objetivo de clasificar al Mundial. Ahora la competición es otra cosa y pasan muchas cosas".