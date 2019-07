Incorporaciones: Emanuel Pentimalli (Defensores Unidos), Christian Moreno (Defensores de Belgrano), Federico Real (San Miguel), Alejandro Gutiérrez (Deportivo Riestra), Alejandro Monzón (Sportivo Baradero), Franco Torres (Fénix), Julián Bartolo (Brown de Madryn), Lucas Medina (Unión de Sunchales) y Federico Sellecchia (Liniers).

Desvinculaciones: Esteban Pipino, Ramiro Fernández, Luis Monge, Gonzalo Bozzoni, Nicolás Gásperi, Carlos Kletnicki, Ezequiel Vidal, Oscar Padula, Lautaro Schinnea, Maximiliano Serrano y Lázaro Romero.

ALMIRANTE BROWN

DT: Jorge Benítez (nuevo).

Incorporaciones: Javier Velázquez y Facundo Laumann (ambos de Defensores Unidos), Rodrigo Acosta (Sacachispas), Facundo Andújar (Español), Leonel Gigli y Agustín Almirón (ambos de Deportivo Riestra), Federico Pellegrino (Estudiantes de Bs. As.), Rodrigo Vélez, Mauricio Grande, Cristian Varela (los tres de Tristán Suárez), Hernán Ortiz (Ituzaingó), Luciano Tilger (Vélez) y José Luis García (libre, con último paso por Magallanes de Chile).

Desvinculaciones: Pablo Bueno, Ezequiel Melillo, Osvaldo Centurión, Blas García, Tomás Molina, Cristian Canan, Brian Machuca, Matías Giordano, Sebastián Carruega, Alexis Monserrat, Kou Gotou, Jonatan Corzo, Francisco Peralta Salinas, Iván Fassione y David Franco.

ARGENTINO DE QUILMES

DT: Pedro Damián Monzón (sigue).

Incorporaciones: Sebastián Arias y Diego Molina (Excursionistas), Rodrigo Sayavedra (volvió de Estudiantes de Bs. As.) y Zelmar García (Colegiales).

Desvinculaciones: Santiago López, Franco Cristofanelli, Sebastián Moschini y Guillermo Báez.

COLEGIALES

DT: Eduardo Pizzo (sigue).

Incorporaciones: Maximiliano Resquín (Brown de Adrogué), Agustín Griguol (General Paz Juniors), Mauricio Aquino (Arsenal), Facundo Monin (San Lorenzo), Nahuel Quiroga (Industrial, Bolivia), Ezequiel Vicente (Tristán Suárez), Ángel Cequeira (San Martín de Formosa), Lucas González (Atlas), Agustín Figueroa (Alberdi de Río Cuarto) y Luis Zeballos (Los Andes).

Desvinculaciones: Daniel Monllor, Zelmar García, Esteban Giambuzzi, Matías Muñoz, Nicolas Angellotti, Bruno Ferraris, Juan Manuel Tolosa, Martín Giménez, Lucas Poletto y Nahuel Amarilla.

COMUNICACIONES

DT: Marcelo Franchini (sigue).

Incorporaciones: Federico Barrionuevo (UAI Urquiza), Milton Giménez y Diego Nakache (Atlanta), Mariano Puch (Almagro), Matías Ruíz Sosa (Brown de Adrogué), Fernando Otarola (Temuco, Chile), Martín Palisi (Ferro de General Pico) y Emilio Crusat (Gimnasia de Concepción del Uruguay).

Desvinculaciones: Guillermo Pfund, Lucas Vera Piris, Fernando Maldonado, Matías Verdún, Sebastián Silguero, Agustín Pérez, Germán Yacaruso, Wilson Gómez, Julián Rodríguez Seguer, Alexis Vaiani, Jonatan Soria y Franco Perinciolo.

DEFENSORES UNIDOS

DT: Darío Lema (sigue).

Incorporaciones: Agustín Gómez (Fénix), Joel Ghirardello (Arnold FC, Liga Casildense), Fernando Vijande (Rivadavia de Lincoln), Julián Giménez Pilutik (Flandria), Brian Ferreyra (Atenas de Río Cuarto), Maximiliano Coronel (Sportivo Tintina de Santiago del Estero), Mauro Bustos (Sportivo Barracas), Nicolás Toloza (Atlético de Rafaela), Matías Penela (Lamadrid), Franco Tissera (Independiente de Chivilcoy) y Damián Tello (Deportivo Maipú).

Desvinculaciones: Claudio Villalba, Rodrigo Basualdo, Gianluca Alfenoni, Bruno Almeira, Marcelo Pio, Alejandro Kruchowski, Maximiliano Carnelutto, Héctor Echagüe, Andrés Franzoia, Emerson Correa, Javier Velázquez, Facundo Laumann, Emanuel Pentimalli, Ricardo Priori y Nicolás Tedeschi.

DEPORTIVO ARMENIO

DT: José Villarreal (sigue).

Incorporaciones: Tadeo Mac Intyre y Miller Moreno Murillo (Victoriano Arenas), Jorge Ferrero (Laferrere), Nicolás Parodi (San Martín de Mendoza), Lucas Modesto (Atlanta), Germán Díaz y Sebastián Hernández (Berazategui), Gonzalo Paz (Barracas Central), Diego Medina (volvió de Defensores de Belgrano), Cristian Soria (Cañuelas), Germán Niz (San Telmo), Juan Cruz Cuesta (Juventud de Pergamino), Nahuel Peralta (Defensores de Belgrano) y Kevin Smaldone (Español).

Desvinculaciones: Germán Oviedo, Javier Molina, Joel Sergio y Matías Medina.

FÉNIX

DT: Mauro Navas (nuevo).

Incorporaciones: Sebastián Silguero (Comunicaciones), Cristian Gentile (América de Quito, Ecuador) y Matías Alaniz (Lanús).

Desvinculaciones: Agustín Gómez, Nicolás Godoy, Luciano Vargas, Mauro Bottari, José Ramírez Agudelo, Emir Ham, Juan Pablo Vivas, Félix Villacorta, Lucas Campenni, Franco Torres, Nicolás Velazco, Damián Anriquez, Gabriel Bravo, Cristian Marcial, Juan Cruz Huichulef, Fernando Giménez, Nahuel Zárate y Claudio Salto.

FLANDRIA

DT: Andrés Montenegro (sigue).

Incorporaciones: Juan Manuel Lungarzo (San Miguel), Gabriel Arce (Estudiantes de Bs. As.), Juan Carlos López Quinteros (Independiente de Neuquén), Franco Chiviló (Platense) y Yair Bonnin (Rangers, Chile).

Desvinculaciones: Enzo Acosta, Mauro Ruggiero, Sebastián Mayorga, Alan Giménez, Víctor Rodríguez, Martín Minadevino, Emanuel Escuredo, Pedro Sosa, Nahuel Barragán, Dante Álvarez, Javier Martínez, Nicolás Rinaldi, Julián Giménez Pilutik y Esteban Ciaccheri.

J.J. URQUIZA

DT: Daniel Sagman (sigue).

Incorporaciones: Kevin Dubini (Defensores de Belgrano), Sergio Acosta Tegiachi (Cañuelas), Leandro Yoel Vera (San Martín de Formosa), Marcelo Pappano (libre, con último paso por Carlos Mannucci, de Perú), Alejandro Gómez (Talleres de Remedios de Escalada), Matías Mena (El Porvenir), Iván Zafarana (Deportivo Merlo) y Alan Sombra (Español).

Desvinculaciones: Matías Della Torre, Exequiel Damiano, Miguel Escobar, Franco Quiroz, Sebastián Sciorilli, Lucas Vicente, Santiago Gallelli, Mauro Mallorca, Agustín Goñi, Brian Bohn, Ezequiel Bustamante, Cristian Leiva, Martín Delgado, Gabriel Villalba, Ignacio Díaz Carrizo y Tomás Bolzicco.

LOS ANDES

DT: Juan Carlos Kopriva (sigue).

Incorporaciones: Daniel Monllor (Colegiales), Matías Contreras (Estudiantes de Bs. As.), José Ezequiel D´Angelo (San Telmo) y Máximo Levi (Tristán Suárez).

Desvinculaciones: Fabricio Lenci, Rodrigo Bogado, Hamilton Pereyra, Adonis Frías, Facundo Silva, Leandro Requena, Maximiliano Fornari, Matías Linas, Gustavo Turraca, Luis Zeballos y Matías González.

SACACHISPAS

DT: Mariano Campodónico (sigue).

Incorporaciones: Franco Perinciolo (Comunicaciones), Juan De Tomaso, Luciano Monasterio, Juan Cruz Vera Borda y Damián Santagati (Luján), Germán Oviedo (Deportivo Armenio), Manuel Falón y Joaquín Mendive (Huracán), Rodrigo Brandán (Ferro) y Federico Martínez (Crucero del Norte).

Desvinculaciones: Hugo Acevedo, Damián Ramírez, Horacio Balbuena, Leonel Müller, Maximiliano Cáceres, Leandro Cuomo, Alfio Lorenzo, Maximiliano Luque, Román Martinangeli, Isaac Acosta, Pablo Barboza, Diego Ledesma, Alan Visco, Rodrigo Acosta, Pablo Mattos y Leandro Romano.

SAN MIGUEL

DT: Matías De Cicco (nuevo).

Incorporaciones: Franco Cristofanelli (Argentino de Quilmes), Rodrigo Pepe (libre, ex Colegiales), Alan Ríos y Nahuel León (Lugano), Fernando Gutiérrez (Municipal, El Salvador), Diego Aguirre (Spartaks Jurmala, Letonia), Nicolás Pizarro (Laferrere), Matías Sarmiento (Claypole), Arturo Mendoza (Sportivo Barracas), Ezequiel Abal (Independiente de Chivilcoy), Iván Regules (Lamadrid), Nicolás Lugli (Español) y Román Gnocchi (Atlas).

Desvinculaciones: Juan Manuel Lungarzo, Tomás Villoldo, Federico Real, Nicolás Varela, Abel Sandoval, Lucas Reynoso, Sandro Medaglia, Sebastián Ereros, Hernán Lillo, Patricio Pérez, Diego Núñez, Nicolás Torres, Jonathan Toledo, Matías Peralta, Jonathan Belforte, Fernando Lugo, Isaias Olariaga, Oscar Velasco, Bruno Volpi y Alejandro Noriega.

SAN TELMO

DT: Fabián Lisa (nuevo).

Incorporaciones: -

Desvinculaciones: Germán Niz, César Carranza, José Ezequiel D´Angelo y Guido Dal Casón.

TALLERES (Remedios de Escalada)

DT: Adrián Czornomaz (nuevo).

Incorporaciones: Cristian Godoy, Patricio Romero y Alejandro Aranda (Estudiantes de Bs. As.), Luciano Vargas (Fénix), Sebastián Mora (Tijuana Premier, México), Jonatan Soria (Comunicaciones), Nicolás Pinto (Tristán Suárez), Nicolás Sainz (Chaco For Ever), Maximiliano Serrano (Acassuso), Franco Sosa y Agustín Sosa (ambos de Temperley) y Gabriel Seijas (Atlanta).

Desvinculaciones: Alejandro Gomez, Gustavo Fernández, Agustín Gil Clarotti, Ariel Otermín, Guillermo Santana, Mathías Crocco, Marcos Aguirre, Agustín Graneros, Javier Capelli, Maximiliano Laso, Alan Mareco, Mauro Marrone y Javier De Olivera.

TRISTÁN SUÁREZ

DT: Aníbal Biggeri (sigue).

Incorporaciones: Francisco Martínez (Defensores de Belgrano), Mariano Bettini y Braian Miranda (Atlanta), Gabriel Tomassini (Sportivo Belgrano), Federico Guerra (Independiente Rivadavia), Matías Míguez (Español), Ezequiel Melillo (Almirante Brown), Fernando Giménez y Juan Cruz Huichulef (Fénix), Bruno Duarte (Patronato), Mauricio del Castillo (Defensores de Belgrano) y Ezequiel Bacher (Italiano).

Desvinculaciones: Roberto Jara, Cristian Enciso, Tomás Avendaño, Fernando Lareu, Nahuel Pérez, Thiago Galluzzi, Agustín Pedrozo, Fernando Lorefice, Gastón Aguirre, Luis López, Gerardo Martínez, Emiliano Carrasco, José Vizcarra, Luis Salmerón, Christian Varela, Ezequiel Vicente, Juan Cornejo, Rodrigo Vélez, Roberto Floris, Nicolás Pinto, Máximo Levi, Joshua Romero, Nicolás Abregú, Elías Cáceres y Mauricio Grande.

UAI URQUIZA

DT: Cristian Bassedas (sigue).

Incorporaciones: Claudio Salto (Fénix), Martín Bouvier (Español), Ezequiel Vidal (Acassuso) y Daniel Vega (Platense).

Desvinculaciones: Federico Barrionuevo y Enzo Baglivo.

VILLA SAN CARLOS

DT: Jorge Vivaldo (sigue).

Incorporaciones: -

Desvinculaciones: -