Merentiel fue desafectado por Bielsa y jugará ante Vélez

El atacante, de 28 años, había sido convocado por primera vez por el entrenador Marcelo Bielsa, pero finalmente no superó el corte y quedó al margen del equipo que disputará la Copa América en Estados Unidos.

Por lo tanto, Merentiel se sumará al plantel de Boca el próximo lunes y estará a disposición del director técnico Diego Martínez, de cara al partido frente a Vélez, en el estadio la Bombonera, que se jugará el vienes próximo por la quinta fecha de la Liga Profesional.

Merentiel se sumó a Boca a principios de 2023, procedente de Palmeiras de Brasil, y rápidamente se ganó un lugar gracias a su aporte goleador.

De hecho, ya anotó 29 tantos y está tercero en la tabla de goleadores uruguayos con la casaca de Boca, por detrás de Sergio Martínez (87) y Severino Varela (43).

Una estrella internacional muere por jugar en Boca

"No quiero pasar por vendehumo, pero yo me muero por jugar en Boca, es la verdad. Cada vez que me toca hablar del tema lo hago con mucha naturalidad y expreso mis sentimientos porque ya he aprendido que a veces hay que manejarse con los sentimientos y con la verdad. Yo deseo con alma y vida poder jugar en Boca, hablo mucho con Román y soy muy amigo de Edinson Cavani con el que he tenido charlas del tema. Pero entiendo la realidad del club y mi realidad también: hoy soy parte del Galatasaray", señaló el volante Lucas Torreira en charla con ESPN.

Esta no es la primera vez que el volante de 28 años manifiesta su amor por el Xeneize. En varias oportunidades, en las redes sociales, se lo vio hacer referencia a Boca Juniors. ¿Vendrá algún día?

¿Equi Fernández sigue los pasos de Varela?

Según señalan distintos medios portugueses, Equi Fernández podría sumarse al Porto en este mercado de pases. El equipo luso intentaría hacerse del volante en caso que Alan Varela, otro que surgió de las inferiores auriazules y emigró el año pasado, sea transferido a otro importante club de las principales ligas europeas. Si eso sucede, el equipo portugués pagaría la cláusula de rescisión.