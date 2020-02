Lo suyo siempre ha sido responder con una pelota en los pies. Pero en las últimas horas, el crack rosarino utilizó sus redes sociales para aclarar un asunto que llegó a incomodarlo porque salió del seno de su propio club.

A través de su cuenta de Instagram, el rosarino manifestó su enojo con Eric Abidal, su ex compañero y actual secretario técnico de Barcelona, quien acusó al plantel azulgrana de no estar “satisfecho” y “no trabajar mucho” bajo la conducción del despedido Ernesto Valverde. Una declaración durísima que el 10 no dejó pasar.

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones“, apuntó.

Y agregó: “Los jugadores (nos hacemos cargo) de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman”.

“Por último creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”, sentenció. Raro en Leo, pero, esta vez, salió con los botines de punta.

POSTEO MESSI CONTRA ABIDAL

ADEMÁS:

River le volvió a ganar a Boca, pero lo paga caro

Robert Rojas, la nueva revelación de la era Gallardo