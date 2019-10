Messi: "Hablo mucho con Riquelme, si puedo voy a ir a su despedida"

"Hablo mucho con Riquelme. Si puedo, voy a ir a su despedida", soltó la Pulga. Una frase que seguramente conmovió a Román y a todo el pueblo argentino.

Cuando anunció el partido despedida, Román había hablado de su sueño de ver a Messi en la Bombonera: "Me gustaría invitar a Leo al partido de mi despedida. Me pidió que lo haga en la fecha en la que no juega, sería el único que me permitiría que esté por fuera de los muchachos de mi club. Sería maravilloso, ojalá... Sería un sueño ver a Messi con la camiseta de Boca", había señalado Riquelme. ¿La Pulga le cumplirá ese sueño?

Embed ️"Sería maravilloso ver a Messi con la de Boca en mi despedida, un sueño..."

✍️#Riquelme [ TyC Sports] pic.twitter.com/sJ0L72SoCw — InMESSnante (@imMESS10nante) September 19, 2019

La Pulga también contó que estará pendiente de la definición de la semifinal de la Copa Libertadores entre Boca y River: