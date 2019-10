Jorge Amor Ameal: "La verdadera oposición está unida, lo que está dividido es el oficialismo"

Del evento participaron movimientos y agrupaciones boquenses que sumaron su adhesión a la candidatura de Ameal, consolidando una clara respuesta al llamado a la unidad que desde la campaña de Identidad Xeneize se había formulado semanas atrás.

De este modo, “la verdadera oposición” -como identificó el candidato a Identidad Xeneize-, acelera el ritmo de su campaña, con miras al mes de diciembre, en el que los socios y socias acudirán a las urnas para elegir al presidente de Boca por los próximos cuatro años.

“Mas que nunca, socios, socias e hinchas del club estamos unidos para cambiar este club, para recuperar la identidad xeneize. Lo que está dividido es el oficialismo”, señaló Ameal, flanqueado por Mario Pergolini, su compañero de fórmula, y por los representantes de las agrupaciones “Juntos por Boca”, “Azul y Oro” y “Nuevo Boca”, y los movimientos “Boca es Pueblo”, “Quinquela Martín”, “Boca es Nuestro”, “Boca Mi Buen Amigo”, “Locos x Boca”, y el “Círculo de ex jugadores formados en La Candela”.

“Tenemos una dirigencia que se especializa en jugar con los sentimientos del hincha, pero con Boca no se juega. No lo vamos a permitir. Porque no somos una empresa. Somos una pasión de 114 años”, aseguró Ameal.

En el cierre del acto, se cantó y se brindó apoyo al equipo, en la previa de un duelo trascendental contra River por Copa Libertadores: “El martes tenemos un partido fundamental que todos los hinchas de Boca queremos ganar".

Por eso tenemos que estar unidos, mas firmes que nunca y con un fuerte llamado a la no violencia”, cerró el candidato a Presidente de Identidad Xeneize.