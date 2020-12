Messi y Bielsa, ternados a la final de los premios The Best

La Pulga competirá por el premio ante el portugués Cristiano Ronaldo, jugador de la Juventus, y Robert Lewandowski, flamante campeón y goleador de la Champions League con el Bayer Munich.

En tanto, Bielsa disputará la final de los premios The Best frente al entrenador de Bayer Munich, Hans-Dieter Flick, y a Jürgen Klopp, DT de Liverpool, último campeón de la Premier League.

Messi ya tiene experiencia en alzar el galardón ya que fue el último jugador que lo ganó en 2019, mientras que también fue finalista en las ediciones 2016 y 2017. En la actual convocatoria, tanto Lionel como Bielsa son los únicos argentinos nominados que integran las ternas definitivas.

Los futbolistas seleccionados que quedaron descartados para la gala definitoria son Thiago Alcántara (Bayern Múnich/Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (Paris Saint Germain), Mohamed Salah (Liverpool) y Virgil van Dijk (Liverpool).

En cuanto a los entrenadores, los que quedaron fuera de la final que protagonizan el técnico del Leeds United, del Bayer Munich y de Liverpool, son Julen Lopetegui (campeón de la Europa League con el Sevilla) y Zinedine Zidane (ganador de la liga española con el Real Madrid).

El premio 'The Best FIFA', se decide por las votaciones de los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales de federaciones afiliadas a la FIFA en los cinco continentes. . A la hora de votar, se tienen en cuenta los méritos logrados por los jugadores tanto en la trayectoria llevada a cabo con sus clubes, como con sus respectivas selecciones nacionales. Cada capitán y seleccionador vota a tres jugadores, otorgándole cinco puntos al primer clasificado, tres al segundo y uno al tercero, con la única condición de no poder votar a un jugador de la misma selección nacional