México perdió con Paraguay y la gente abucheó a Martino

El delantero Derlis González convirtió el gol para el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto, que no irá a Qatar, pero está llevando a cabo una renovación en el plantel con miras a las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

México, por su parte, formó con Carlos Acevedo; Kevin Álvarez, Jesús Angulo, César Montes, Jesús Gallardo; Luis Chávez, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Uriel Antuna; Roberto Alvarado y Alexis Vega.

El equipo mexicano se retiró del campo de juego abucheado por su público y los fanáticos pidieron la renuncia de Martino.

"Después de este partido y lo que pasó, es casi como si me estoy burlando de la gente y de la situación. No estoy pensando en eso (en renunciar), ni se pasa en la cabeza. Tenemos un objetivo y después no hay ni un segundo de mi vida que haya pensado en lo que va a suceder después del Mundial2, expresó el técnico argentino en conferencia de prensa.

Y agregó: "La gente no me conoce, no sabe cómo soy como persona, si supieran como soy como persona, seguramente no me pasaría. La gran preocupación es qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores. El equipo tuvo una fluidez hasta el gol de Paraguay, porque cada vez los jugadores tienen que defender al entrenador y no es bueno, de por sí es difícil ser jugador de selección nacional y ahora tienen que salir a defender al entrenador, no puede ser”.

Argentina y México se enfrentarán por el Mundial de Qatar el 26 de noviembre, en Lusail, en el marco del Grupo C.