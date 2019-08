"El segundo penal es discutible, yo estoy convencido que Palacios choca a Carrizo, pero bueno. Yo tengo que ir un poco más allá, porque todo esto con el VAR desgraciadamente siempre pasa en el mismo lugar, no pasa en todos lados. Eso es lo raro", arremetió duramente el entrenador argentino del Ciclón de Paraguay, que la tendrá muy complicada en el encuentro de vuelta, donde deberá revertir un 2-0 adverso para clasificar a semifinales.

Sin embargo, resaltó el nivel de sus rivales, aseguró que "fueron superiores", aunque pese a todo no pudo obviar el hecho de que, no haber existido un penal tan temprano, la situación podría haber sido distinta. "No desmerezco lo de River para nada, lo que hicieron hoy fue muy superlativo. Pero no es lo mismo arrancar en igualdad que comenzar perdiendo. Y nosotros hoy arrancamos perdiendo y eso marcó el partido. El penal tan temprano cambió todo y fue determinante, le aclaró el panorama a ellos y nos complicó a nosotros", concluyó.

