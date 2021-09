Miguel Ángel Torrén despidió a su hermano asesinado

En dicho mensaje, Torrén cuenta el estrecho vínculo que los unía y del fuerte impacto que le produjo la pérdida a su familia, quien llevaba varios días internado en grave estado luego de haber sido baleado en el barrio Triángulo de la ciudad de Rosario.

“Te nos fuiste nomás, hermano. Peleaste hasta donde pudiste como un guerrero que eras. Ahora te toca descansar y seguro allá arriba te vas a encontrar con mamá, papá y tus otros dos hermanos, y van a volver a estar juntos ahí con Dios”, comenzó el futbolista del club de La Paternal, que se enteró de la muerte de su hermano Luis Torrén luego del encuentro que Argentinos Juniors disputó a comienzos de semana contra Estudiantes.

“Nosotros acá en la Tierra te vamos a extrañar muchísimo. Te vamos a recordar siempre. Descansá y guíanos desde arriba”, siguió el defensor y cerró: “Siento un dolor inmenso con tu pérdida, pero voy a seguir jugando a la pelota como vos me decías. Ahora me tenés que mandar fuerza vos a mí para seguir adelante y no aflojar. Te voy a recordar y a extrañar hasta el último día de mi vida”.

kx6dgwiXC_1200x630__1.jpg

El fallecimiento de Luis Torrén fue confirmado el lunes por los médicos del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario, donde el hombre de 43 años permanecía internado desde hacía dos semanas.

El hermano del defensor de Argentinos Juniors había sido ingresado al centro de salud el 25 de agosto luego de ser baleado por dos hombres que se trasladaban en una moto en calle Puerto Argentino 4200.