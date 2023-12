Milei culpó a Riquelme por los insultos: "Sabía que me iba a mandar a escrachar"

"Nosotros teníamos información. Yo sabía por donde iba el resultado, pero yo fui por una cuestión de batalla cultural", expresó el libertario en una entrevista con Radio Rivadavia, en referencia a su cercana relación con Mauricio Macri, quien era el candidato a vicepresidente de la oposición junto con Andrés Ibarra y sufrieron una derrota contundente en los comicios.

El Presidente de la Nación agregó que tenía conocimiento del resultado final, que determinó la victoria del ídolo del club por una diferencia de 15.000 votos respecto de la lista Pasión + Gestión, y de los insultos que iba a recibir: "No solo fui sabiendo que iba a ganar Riquelme, sino también sabiendo que me iba a mandar a escrachar. Me putearon 20 personas".

"Sabía que eso iba a pasar, que iba a mandar gente a putearme. ¿Me tengo que dejar intimidar por un conjunto de patoteros? No, en la vida hay que ser leal. Si Macri tuvo un gesto desinteresado para ayudarme a mí, ¿cómo no voy a ir yo a ayudarlo?", concluyó en referencia a que el ingeniero tras las elecciones generales salió a bancarlo públicamente y colaboró en el posterior acuerdo con Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad del país.

Embed ¡Atención! El recién posesionado presidente de Argentina, Javier Milei, salió de la Bombonera en medio de abucheos e insultos de los hinchas del Boca.



La situación se tornó tensa en medio de expresiones de descontento contra el mandatario. pic.twitter.com/bkIicI0dZR — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) December 17, 2023

Milei fue una de las primeras figuras públicas en aparecer en las carpas de La Bombonera a media mañana del domingo porque su sueño "era ver a Palermo con el buzo de DT de Boca". Sin embargo, el recibimiento de los hinchas no fue el mejor, aunque sí el esperado por él mismo. Lo que sucede es que Milei, que fue arquero en las inferiores de San Lorenzo y Chacarita, reveló en reiteradas ocasiones que se hizo "anti-Boca" luego de que Daniel Angelici repatriara al propio Riquelme y a Fernando Gago, lo que consideró una "decisión populista". Sobre el exvolante del Real Madrid, el libertario tiró: "Es un cinco que tiene menos marca que La Salada".

Por otra parte, el Presidente contó que, cuando Pintita entró en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, comenzó a hinchar por River de la bronca que tenía y gritó los goles (de Juan Fernando Quintero y Gonzalo "Pity" Martínez). Sin embargo, Macri declaró que el mandatario le pidió que le devolviera las ganas de ser el hincha que alguna vez fue, ese que iba a todos los domingos a la cancha hasta que se retiró el Titán y viajó a Japón a alentar al equipo de Carlos Bianchi.