Según el DNU de Milei los clubes podrán ser Sociedades Anónimas

"27: modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en Sociedades Anónimas si así lo quisieran", anunció el mandatario de la República. De esta manera, el Poder Ejecutivo da su aval a que cada institución -sociedades civiles- debata si reforma su estatuto para incluir la figura de las SAD.

Según figura en el DNU, para que una asociación civil pase a ser "una sociedad comercial o resolviera ser socia de sociedades anónimas", se necesitará el voto de "los dos tercios de los asociados". A su vez, afirman que "no podrá impedirse, dificultarse, privarse (...) cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión".

En una entrevista con Alejandro Fantino en 2022, Javier Milei comentó que “le gusta” el modelo de las SAD y el de empresas que intervienen en el fútbol como en el Reino Unido. "No les va mal. Tienen un espectáculo...", afirmó en aquella oportunidad. "¿Y a vos qué carajo te importa de quién es si le ganás a River 5-0, es campeón del mundo, todo? ¿O preferís seguir en esta miseria, que tenemos cada vez fútbol de peor calidad?", lanzó. Y agregó: “¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina?”.

A pocos días del balotaje ante Sergio Massa, una gran cantidad de clubes del fútbol argentino (entre ellos Boca y River) expresaron su postura en contra de las SAD. A su vez, el pasado 23 de noviembre, los directivos mantuvieron una reunión (en la que el único ausente fue Talleres) en la que ratificaron el rechazo al modelo.

"No vamos a luchar contra algo que no existe. Las SAD's es algo que algunos ven como algo superador de lo que apoyamos, que son las Asociaciones Civiles sin fines de lucro. Incluso algunos lo tienen fijado en sus estatutos. Felicito a los clubes que revalidaron dicho apoyo", expresó Claudio Tapia, presidente de la AFA, en aquel entonces.

Las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) están orientadas hacia el lucro, buscando beneficios individuales y ganancias y dejan de lado muchas veces la parte social. Los principales dueños de los clubes bajo este modelo son inversionistas. En este contexto, los socios no participan en la toma de decisiones relacionadas con la entidad deportiva, ya que la responsabilidad recae completamente en los accionistas, que pueden ser empresas, individuos o entidades, a través de la representación en un Consejo de Administración.

Vale destacar que para respaldar sus operaciones, estos clubes pueden atraer inversiones extranjeras y tienen la opción de cotizar en bolsa como vías para financiar sus actividades. Hay clubes que, bajo la condición de Sociedad Anónima, crecieron muchísimo como el Manchester City (está viviendo la mejor época de su historia) y otros que no, como la mayoría del fútbol chileno, que no pasaron a dar un salto de calidad y no compiten en la Copa Libertadores, ni en la Sudamericana...

De todas maneras, la AFA no permite a Sociedades Anónimas a participar de sus torneos, por lo que tendría que cambiar el estatuto y es poco probable de que la propuesta del cambio tenga el visto bueno de la mayoría de los de la Asamblea.

Milei votó en Boca y se fue silbado e insultado por otros socios

El pasado domingo, Javier Milei, el presidente de la Nación y quien apoyó a la fórmula opositora de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, fue al campo de juego de La Bombonera y cumplió con su promesa de votar en estas elecciones presidenciales del Xeneize que definieron a Juan Román Riquelme como el presidente del club por los próximos cuatro años. Más allá de haberse encapuchado, en su afán por camuflarse entre la multitud, un grupo de socios no tardó en reconocerlo, insultarlo y silbarlo en la carpa A.