Belgrano le ganó 3 a 1 a Newell's y clasificó a las semifinales de la Copa Argentina

Con un doblete de Franco Jara, el Pirata venció 3 a 1 a la Lepra en San Luis y se medirá con Argentinos Juniors por un lugar en la final del certamen federal.
Belgrano le ganó 3 a 1 a Newell's en el estadio Único del Parque La Pedrera de San Luis y clasificó a las semifinales de la Copa Argentina, donde enfrentará a Argentinos Juniors. Franco Jara con un doblete y Lisandro López marcaron para el Pirata, mientras que Cocoliso González anotó para el club rosarino.
El cero se rompió a los ocho minutos con un tanto de Carlos González para la Lepra. Sin embargo, a los 23 de juego, Franco Jara lo empató de tijera. Luego, Lisandro López a los seis del complemento y nuevamente el Francotirador completaron el marcador. En la próxima instancia, el Pirata enfrentará a Argentinos, que viene de eliminar a Lanús.
Belgrano, dirigido por Ricardo Zielinski, fue superior a los dirigidos por el Ogro Fabbiani. Desde que comenzó el partido, a pesar del arranque triunfal de Newell's, el club cordobés se mostró mejor en cancha y se terminó llevando un triunfazo que ilusiona a todos sus hinchas con la posibilidad de obtener un título.
"Estoy feliz porque en el campeonato no habíamos tenido este funcionamiento, hoy demostramos que somos un buen equipo. Hoy fuimos superiores y el equipo mostró jerarquía", afirmó Jara, figura del partido, tras el encuentro. Belgrano-Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia-Racing o River está el mapa de la Copa Argentina.
comentar