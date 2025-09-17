Belgrano le ganó 3 a 1 a Newell's y clasificó a las semifinales de la Copa Argentina

El cero se rompió a los ocho minutos con un tanto de Carlos González para la Lepra. Sin embargo, a los 23 de juego, Franco Jara lo empató de tijera. Luego, Lisandro López a los seis del complemento y nuevamente el Francotirador completaron el marcador. En la próxima instancia, el Pirata enfrentará a Argentinos, que viene de eliminar a Lanús.

Belgrano, dirigido por Ricardo Zielinski, fue superior a los dirigidos por el Ogro Fabbiani. Desde que comenzó el partido, a pesar del arranque triunfal de Newell's, el club cordobés se mostró mejor en cancha y se terminó llevando un triunfazo que ilusiona a todos sus hinchas con la posibilidad de obtener un título.

"Estoy feliz porque en el campeonato no habíamos tenido este funcionamiento, hoy demostramos que somos un buen equipo. Hoy fuimos superiores y el equipo mostró jerarquía", afirmó Jara, figura del partido, tras el encuentro. Belgrano-Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia-Racing o River está el mapa de la Copa Argentina.