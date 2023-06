Olympique de Marsella avanzó por Marcelo Gallardo

"Los tiempos serán los que tengan que ser. No estoy desesperado por dirigir, estoy disfrutando de lo que hago, de cómo estoy viviendo hoy y después veremos. No quiero embarcarme rápidamente en un lugar por el sólo hecho de embarcarme, necesito sentir algo que me identifique y, a veces encontrás esas posibilidades y a veces no", comentó Gallardo hace dos semanas en diálogo con Star +.

Olympique de Marsella salió tercero en la Ligue 1 con 73 puntos, a 12 del campeón París Saint Germain. Además, quedó afuera en cuartos de final en la Copa de Francia y ante Annecy Football Club, un club de la Segunda División y que terminó en la parte baja de la tabla de esta categoría. Y finalizó último en el Grupo D de la Champions League por lo que quedó de manera temprana fuera del plano internacional.

Ahora, el club buscará cerrar la llegada de Gallardo con el objetivo de volver a pelear todo lo que dispute como le exige su gente por la grandeza de su club. De concretarse su arribo, el Muñeco dirigirá al ex-Boca Leonardo Balerdi y el chileno Alexis Sánchez, entre otros. Tras su salida de River, solo dirigió a las estrellas de la Liga de Arabia Saudita contra el PSG en un encuentro amistoso. Ahora, podría continuar su carrera en Olympique de Marsella.

Marcelo tuvo dos pasos por Francia como futbolista y es conocedor del ambiente. A inicios del 2000, River lo vendió al Monaco donde jugó durante dos temporadas y media antes de regresar al Millonarioen condición de libre. Y en enero de 2007 volvió al país europeo pero con los colores del París Saint Germain y sumó un año más para luego saltar a la MLS con la camiseta del D.C. United. Además, el Marsella viene de tener dos entrenadores argentinos en el último tiempo: Bielsa (2014 a 2015) y Sampaoli (2021 a 2022).