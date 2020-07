En esa consagración, el entrenador Ariel Holan jugó con esta formación: Campaña; Bustos, Franco, Amorebieta, Tagliafico; Meza, Domingo, Diego Rodríguez, Barco; Benítez, Gigliotti. Los cambios fueron Albertengo por Benitez, Sánchez Miño por Meza y Gastón Silva por Bustos.

De los catorce jugadores que protagonizaron ese partido, solo cuatro continúan por ahora en Independiente: Campaña (con muchos más deseos de irse que de quedarse) , Bustos, Franco y Sánchez Miño, quien ya manifestó que quiere dejar el club.

A este desmantelamiento brutal iniciado a los pocos días de abrazar la Copa Sudamericana, habría que sumarle el plan sistemático de la dirigencia de hacer una depuración casi total de los jugadores que se fueron incorporando en el 2018 y 2019 bajo la gestión de Holan y luego de Sebastián Beccacece.

Las transferencias, las cesiones a préstamo, las desvinculaciones forzadas, más los jugadores que ante la falta de pago pidieron la libertad de acción (como por ejemplo, Gastón Silva y Cecilio Domínguez), configuran un panorama desolador.

El plantel de Independiente, sin dudas, expresa hoy la imagen de la desprotección más absoluta. La liquidación del plantel, por otra parte no parece detenerse. Al contrario: uno tras otro dejan el club en muy malos términos, como si abandonaran un lugar no deseado. Más que irse, huyen en una estampida no habitual que delata un estado de situación.

ADEMÁS:

El fracaso de la dirigencia que lidera Hugo Moyanoen el plano futbolístico adquiere relieves notables. Las grandes inversiones económicas que realizó el club cuando el técnico en funciones era Holan, sumando muchísimas individualidades que no estuvieron a la altura de Independiente (el ecuatoriano Fernando Gaibor puede ser un caso testigo), perforaron la base económica de la institución.

Con los dólares recibidos por las ventas de Tagliafico, Barco, Meza y antes Rigoni, Independiente pareció empeñado en quemarlos con un nivel de incapacidad operativa alarmante. Así se fue descapitalizando a ritmo acelerado sin que nadie atinara a cerrar una hemorragia estructural que hoy lo muestra como un paciente de altísima complejidad.

Negarlo o intentar invisibilizarlo como lo niegan e invisibilizan las autoridades de Independiente en cada oportunidad en que se revela la magnitud de la crisis, no aporta nada productivo. Solo expresa la dimensión inocultable del problema.

¿Qué pueden hacer el entrenador Lucas Pusineri y el manager testimonial Jorge Burruchaga en esta gravísima emergencia que padece Independiente? Apenas maquillar la realidad. No mucho más. Bajar de apuro y sin sutilezas el presupuesto en el área del fútbol es también bajar sin una mínima organización cualquier pretensión deportiva.

A poco más de dos años y medio de aquella conquista en ese templo sagrado del fútbol mundial que es el Maracaná, Independiente abraza todas las incertidumbres. No tiene equipo, no tiene recursos, no tiene respuestas convincentes y encuentra muchísimas más resistencias y rechazos que respaldos y adhesiones.

Hugo y Pablo Moyano no deberían ni pueden deslindar responsabilidades, como en otro momento lo hizo el inefable Javier Cantero. De mínima, pecaron de voluntaristas. Y como diría Julio Humberto Grondona, no hay que olvidarse que al fútbol se juega con arcos.

Lo que siempre habría que recordar es que hay un arco propio y un arco ajeno. Por lo menos para no hacerse goles en contra.