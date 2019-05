Va apurado el jugador de Boca de aquí para allá intentando encontrar su lugar en el mundo del fútbol y mientras tanto se deja llevar por actitudes agresivas y cancheras que lo terminan empujando al conflicto, como ocurrió el último domingo en Mendoza.

Se hace difícil disfrutar adentro de la cancha. Mucha presión, mucha tensión. No se puede hacer nada. Y no va a cambiar. El fútbol empeoró en eso. Antes jugar a la pelota se disfrutaba más. Ahora todos quieren matarse para tener un mejor contrato para sacar a la familia de la pobreza o de lo que sea. No te podés relajar nunca. Siempre hay uno que va a dar más que vos por esto. Eso te meten en la cabeza. Es una presión que hay que saber manejarla y el único que disfruta algo es el que hace la diferencia”.