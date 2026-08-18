El presidente de San Lorenzo: "Se va a reducir el plantel considerablemente"

Por otra parte, el mandatario del Ciclón se refirió al armado del plantel para la próxima temporada: explicó que 30 contratos se terminan en diciembre y anticipó una fuerte reducción en la cantidad de futbolistas. “Cuando recibimos San Lorenzo teníamos 30 contratos que estaban por vencer en diciembre”, afirmó. Y agregó: “Seguramente a fin de año se va a achicar considerablemente el plantel porque muchísimos contratos terminan y ya entendemos que algunos de ellos no van a renovar, van a buscar nuevos rumbos”.

Por último, en ese sentido, el presidente afirmó que la idea es nutrir a la Primera con futbolistas de la Reserva: “Tenemos una política con el plantel profesional, como lo dijimos en campaña y lo venimos sosteniendo en la gestión, tiene que basarse en sus divisiones inferiores”.