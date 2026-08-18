El presidente de San Lorenzo: "Se va a reducir el plantel considerablemente"

Marcelo Culotta, mandamás del Ciclón, se refirió a la crisis deportiva del equipo y bancó a Néstor Gorosito como entrenador.
Marcelo Culotta, presidente de San Lorenzo, se refirió a la crisis deportiva del equipo y bancó a Néstor Gorosito como entrenador después de un complicado inicio de segundo semestre del año. Además, la máxima autoridad del club anticipó de cara al próximo año: "Se va a reducir considerablemente el plantel".
San Lorenzo comenzó el semestre con dos victorias y tres derrotas incluyendo el clásico con Huracán en el Nuevo Gasómetro, algo que no ocurría hace 25 años. En este contexto difícil, el presidente no dudó en bancar al técnico en la previa a la visita de este viernes a Estudiantes de Río Cuarto.
“Nos inclinamos por él porque queríamos darle la posibilidad que dirigiera a San Lorenzo. Sabemos lo que ama al club, lo que siente, y lo creemos un gran profesional”, expresó Gorosito en una entrevista con Equipo Desafío TV. “Lamentablemente en la primera fecha con Lanús no ligamos. Quizás ahí el plantel se desequilibró un poco en lo emocional, teniendo en cuenta también la Copa Argentina que no pudimos pasar”, comentó.
De todas formas, Culotta se mostró optimista para lo que queda del año: “Esperamos que sea un muy buen campeonato para San Lorenzo. Después, el desarrollo dirá cómo está plantado el equipo con las incorporaciones y con los juveniles que ya están teniendo rodaje”. Y agregó: "Ojalá que podamos emparejar con un triunfo en Córdoba. La idea es estar dentro de los playoffs”.
Por otra parte, el mandatario del Ciclón se refirió al armado del plantel para la próxima temporada: explicó que 30 contratos se terminan en diciembre y anticipó una fuerte reducción en la cantidad de futbolistas. “Cuando recibimos San Lorenzo teníamos 30 contratos que estaban por vencer en diciembre”, afirmó. Y agregó: “Seguramente a fin de año se va a achicar considerablemente el plantel porque muchísimos contratos terminan y ya entendemos que algunos de ellos no van a renovar, van a buscar nuevos rumbos”.
Por último, en ese sentido, el presidente afirmó que la idea es nutrir a la Primera con futbolistas de la Reserva: “Tenemos una política con el plantel profesional, como lo dijimos en campaña y lo venimos sosteniendo en la gestión, tiene que basarse en sus divisiones inferiores”.
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