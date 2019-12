"Son los pensamientos de los dirigentes, no son tontos, por algo manejan un club. Igual no lo voy a entender me hablan de un proyecto de chicos y lo van a traer a Donatti a San Lorenzo", reveló.

Ortigoza, de 35 años, se desvinculó recientemente de Rosario Central, y criticó que la dirigencia azulgrana debido a que el defensor de Racing al que pretende contratar San Lorenzo tiene 33.

ADEMÁS:

¿Daniel Osvaldo vuelve al fútbol y en Banfield?

"Hablé a la mañana con Tinelli por Whatsapp y después al mediodía me llamó Alberto Acosta y me dijo que la prioridad de San Lorenzo ahora son los pibes. Hay que aceptarlo, pero yo estaba ilusionado con pegar la vuelta", aseveró.

En diálogo con radio La Red, el experimentado mediocampista dejó una puerta abierta por si lo llama Diego Armando Maradona para jugar en Gimnasia y Esgrima La Plata.

"A él (Maradona) es difícil decirle que no, pero habrá que sentarse a hablar para ver el proyecto que tiene. Ya que te llame es algo importantísimo", concluyó.