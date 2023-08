"En la Copa Libertadores te vas a encontrar con equipos que están muy armados. Boca hizo un esfuerzo, pero hay unas diferencias nominales que hacen que si el equipo no mejora a la hora de ir a buscar al rival, va a estar complicado ir a jugar contra el City", aseguró el colombiano en una charla con Boca de Selección, haciendo referencia a las declaraciones de su compatriota y miembro del Consejo de Fútbol, Mauricio "Chicho" Serna, quien afirmó que "estaban pispeando" al equipo de Pep Guardiola.

Además, el histórico arquero de Boca fue crítico con la falta de contundencia que tuvo el cuadro de la Ribera en el partido de ida frente a la Academia: "Se cae por propio peso. De local tenés que marcar diferencia. Si Boca no saca la diferencia que se necesita, va a ser muy complicado. Te vas a encontrar con equipos muy potentes".

En este sentido, Córdoba analizó el trámite del primer duelo, que terminó igualado 0-0 en La Bombonera: "Lo que he podido observar es un equipo que trata de ir al frente. No me disgustó el partido contra Racing, le faltó puntería. Entendiendo cómo es Boca, deberían tener un partido parecido en cancha de Racing. Ahora hay que ver si estamos lo suficientemente certeros para cerrar la llave. Racing tuvo una buena performance en su última presentación".

Por otra parte, resaltó las diferencias que hay entre los equipos argentinos y Palmeiras, posible rival en semifinales del ganador de la serie del miércoles.

"En nuestra época la Argentina estaba en mejor posición para contratar. Hoy en día la diferencia con Brasil es muy grande. El Palmeiras es un rival de muy alta competitividad. No respeta al rival y marca los goles que tiene que marcar", dijo.

Por último, el colombiano ponderó la tarea de Sergio "Chiquito" Romero. "Es un arquero de Selección, es bueno. Necesitaba recuperarse totalmente de sus dolencias. Es un arquero que ha demostrado. En los penales veo a un 'Chiquito' más consolidado", comentó.