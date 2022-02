Oscar Romero fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo

El paraguayo posó con la camiseta del Xeneze (la número 11) y dialogó con los periodistas en una conferencia de prensa en la que remarcó la importancia de Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo, para promover la llegada del exSan Lorenzo al equipo de Sebastián Battaglia.

Romero llega en condición de libre tras su salida conflictiva del Ciclón en agosto de 2021 y firmará con Boca un contrato por dos años de duración. De esta manera, se suma a las incorporaciones de Darío Benedetto, Nicolás Figal y Guillermo Pol Fernández.

"Tuve entre negociaciones una llamada de Román que cambió todo. El trato, el desafío también... Por supuesto Boca seduce a cualquier jugador. En mi caso, se dio de esa manera. Estoy muy feliz. Mi familia está bien. Que mi familia esté bien me pone mucho más tranquilo. A disfrutar con mucha responsabilidad este desafío", declaró Oscar Romero.

En sintonía con sus elogios a Riquelme, recordó su fugaz paso por Boca y su admiración por el Diez: "Como comenté, en el 2007 era chiquito. Estaba en Casa Amarilla y veía que entrenaban. Román fue un espejo para mí, ser como él. Recibir esa llamada de parte de él... para mí es un privilegio. Estoy muy feliz".

JORGE BERMÚDEZ HABLÓ DE LOS CONTRATOS DE SALVIO Y PAVÓN

El colombiano Jorge Bermúdez, quien forma parte del Consejo de Fútbol de Boca, se refirió a los casos de Eduardo Salvio, cuyo contrato vence en junio de este año, y de Cristian Pavón, en la misma situación y relegado del equipo por supuesta decisión de Sebastián Battaglia.

sobre el Toto, aclaro que intentarán retenerlo pero que por el momento el club tiene dificultades para un contrato de su talla: "Le vamos a hacer una propuesta con el corazón y el deseo de que se quede muchos años. Tiene un contrato alto que Boca quisiera seguir pagando, pero le cuesta".

En cuanto a Kichan y su frustrada salida a Cruz Azul, Bermúdez explicó: "Hubo una posibilidad con la gente de Cruz Azul, el club había llegado a un acuerdo pero el jugador y su representante no". Boca tiene un papel firmado y el jugador también, no lo podemos obligar. Pareciera que fuimos nosotros los que no quisimos acercar a las partes. Lo que se le ha propuesto no le ha significado importante y lo que tuvo por delante no le interesó".

"Tenemos unos meses para tratar de llegar a un acuerdo, ojalá lo podamos hacer. Sino, la institución cumplirá hasta el último día como también lo tendrá que hacer el jugador", concluyó respecto de Cristian Pavón.

LOS REQUISITOS PARA LOS SOCIOS DE BOCA QUE QUIERAN IR AL JOSÉ AMALFITANI

-Socios y socias de todas las categorías, excepto adherentes Para ingresar al estadio este domingo, tienen que haber asistido a al menos 3 de los últimos 5 partidos de local.

-Van a poder verificar su habilitación únicamente a través de SoySocio desde hoy (empezó a las 16). La verificación no se podrá realizar por teléfono ni de forma presencial.

-Para acceder al estadio el próximo domingo, además de lo establecido anteriormente, los socios y las socias deberán haber abonado hasta la cuota del mes de enero 2022 inclusive. El ingreso se realizará con el mismo carnet/abono que se utiliza para entrar a la Bombonera.