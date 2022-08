Óscar Romero: sus golazos para Boca ante Platense y el "plus" de La Bombonera

Oscar-Romero-Boca-2-1-Platense.webp

"Creo que el equipo jugó un gran partido, lo estábamos necesitando, sabíamos que en los anteriores no se nos había dado el juego y tampoco el resultado, y esta vez pudimos sacar la victoria, que era importante para nosotros. En lo personal, haciendo dos goles me voy contento de la cancha, así que me viene bien para seguir mejorando, uno trata de seguir mejorando, eso es lo que deseo", comentó el volante.

El Xeneize logró su tercer triunfo seguido de local. Sobre eso, el paraguayo explicó: "Obviamente tenemos plus de la gente en la Bombonera, muchas veces el empuje acá es un plus extra que tenemos, que motiva por supuesto".

Por último, Romero anheló: "Debemos mantener la misma concentración de visita, es lo que hablamos entre nosotros, y estamos trabajando para ser un equipo y un plantel más completo en todos los aspectos y esperemos llegar a un nivel que estamos buscando, y por supuesto que este club exige ganar todos los partidos".

Embed

Vídeo: La Albirroja Compactos