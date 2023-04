Palabra de goleador: "Al fin se me cortó la sequía"

"Al fin se cortó, era cuestión de seguir trabajando, de seguir buscándolo. Desde que llegué estaba trabajando, intentando sumar al grupo, y por suerte se me dio", dijo el atacante de 33 años, tras convertir sus primeros dos goles en el Millonario, en su undécimo partido, aunque apenas cuarto como titular.

"Por suerte me ajusté bien al sistema de juego, nos fuimos conociendo con Lucas (Beltrán), con Miguel (Borja), con Nacho (Fernández) y los demás en los entrenamientos", destacó el ex Everton y West Brom. A la vez, afirmó que "cuesta el ritmo de Demichelis" y que "todos los equipos le juegan de tú a tú a River así que tenemos que seguir por esta línea".

Por último, el venezolano reconoció que no esperaba ser titular. "Me sorprendió porque Lucas (Beltrán) venía jugando muy bien solo pero bueno, por suerte aproveché la oportunidad y hay que seguir trabajando", admitió. Y cerró: "Lo importante es que se me cortó la sequía y que sumamos tres puntos importantes. Tenemos que seguir por este camino".

River ganó, gustó y goleó. Ya tenía encendido a Beltrán y ahora se destapó Rondón. Si sostiene los altos niveles individuales, pero por sobre todo, el gran funcionamiento colectivo, será muy difícil bajarlo de la cima de la Liga Profesional: al cabo de 10 fechas, le saca cuatro puntos a su escolta, San Lorenzo.