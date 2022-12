Para The Sun, la copa del mundo quedó en las manos de Dios

Jugando con aquel gol que les hizo Maradona en 1986, el diario británico The Sun realizó su portada de la edición del día lunes.

Una elogiosa tapa publicó el diario británico The Sun, en la que se puede ver a Lionel Messi levantando la copa del mundo y que lleva como título "In The Hand of God" (en las manos de Dios, en español), como elogio a un jugador inigualable como lo es el rosarino.