Paranaense y Palmeiras abren las semis de la Libertadores

Luis Felipe Scolari, técnico de Paranaese, ama al Virrey. "Es uno de mis ídolos, una persona que me gusta mucho. No soy amigo, pero que me gustaría conocerlo para tener una amistad. Me gusta de él el ambiente, la amistad que forma con los jugadores. Y eso lo valoro mucho, me gusta mucho y me encantaría conocerlo en persona y conversar de cosas que yo también he vivido... Incluso dejar el fútbol, porque tengo la intención de dejar el fútbol en el futuro, quiero saber cómo se hace todo esto, cómo se logra todo esto, porque a veces no puedo...", comentó hace apenas unos días.

scolari-1401580.jpg

Además, tiempo atrás elogió a Gallardo, aunque dejó en claro que no es su preferido entre los dos. "Me identifico más con Bianchi que con Gallardo, aunque hoy es el mejor entrenador de Sudamérica, porque hace años está llevando a cabo un muy buen trabajo en River. Llegó tres veces a la final de la Libertadores". Scolari también ha declarado que "me gustaría dirigir a Boca" y que "dirigir en La Bombonera es muy lindo e increíble. Ahora, enfrentar a Boca motivado dentro de ella es muy difícil y casi imposible ganarle".

Por su parte, Abel es fan del Muñeco. “Usted es el mejor, usted es el mejor, levante la cabeza que usted es el mejor”, le dijo al oído al DT de River después de eliminarlo con su Palmeiras en las semis de la Copa Libertadores 2021. Después, una vez reveló: "Cuando jugamos el partido de ida compré en Buenos Aires el libro 'El Pizarrón de Gallardo. Así armó un River campeón' (del periodista Christian Leblebidjian)". Y no solo lo leyó para el choque entre ellos...

"Ante el Corinthians puedo decir que ganamos porque usé un movimiento de Gallardo que no diré en qué sector fue y que lo vi en el libro de Gallardo". Es decir, más allá de su enfrentamiento, lee y toma metodología y conocimientos del Muñeco. De hecho, el portugués también le dedicó la Libertadores 2021 a Gallardo porque "si soy mejor entrenador hoy es por él".

abel-ferreira-palmeiras_862x485.jpg

En cuanto a la semifinal, Paranaense no llega en un buen momento. Después de eliminar en cuartos de la Copa a Estudiantes de La Plata de manera polémica por un gol anulado a Luciano Lollo vía VAR, el equipo de Scolari no ganó: Flamengo lo goleó por el Brasileirao y lo eliminó de la Copa de Brasil y empató con América Mineiro y Ceará. Por su parte, el Verdao, que supo aguantar con dos jugadores menos y sacó a Atlético Mineiro por penales en la instancia anterior, viene de una victoria (ante Corinthians) y dos empates (Flamengo y Fluminense) con tres de los mejores de la liga. Con esos resultados, logró seguir puntero del campeonato por siete puntos y que sus perseguidores no se acerquen.

Scolari, que en 1999 le dio justamente al Palmeiras su primer título en la Libertadores, pondrá en el ataque de Paranaense al argentino Tomás Cuello, ex Atlético Tucumán. El posible equipo es Benito Krepski; Khellven, Pedro Henrique, Heleno y Abner; Fernandinho y Hugo Moura; Agustín Canobbio, Alex Santana y Tomás Cuello; y Pablo Teixeira. Mientras que Ferreira pondría estos 11 con Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira y Joaquín Piquerez; Gabriel Menino y Zé Rafael; Bruno Tabata o Eduardo Atuesta, Raphael Veiga y Dudu; y Rony. El DT no podrá contar con dos jugadores suspendidos: Danilo (dos fechas) y Gustavo Scarpa (una fecha).

El equipo de Abel Ferreira lleva un invicto de 18 partidos en la Libertadores, con 13 triunfos y 5 empates. Esta marca la comparte con Atlético Mineiro (2019-2022). En caso de no perder ante Paranaense, sellará un récord absoluto. Ganador de las dos últimas ediciones de la Copa, va en busca de su cuarto título (1999, 2020 y 2021).