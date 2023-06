El futbolista del Sevilla de España había sido convocado por Scaloni para los amistosos de marzo, pero se bajó de la lista debido a que el club español no lo autorizó a viajar ya que se estaba recuperando de una lesión en el tobillo izquierdo, que sufrió en durante la Copa del Mundo.

Tras la recuperación, Scaloni lo excluyó de la última gira por Asia y su apartamiento sembró más incertidumbre sobre la relación con sus compañeros.

yzgYaKRa3_QS_0jE.mp4 Paredes habló sobre lo que pasó con el "Papu" Gómez en la Selección Argentina

"Son rumores que se dijeron en internet y no sé por qué, pero no, no pasa nada. Es algo que salió y no sabemos el por qué. Se habla mucho, pero nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa, que cuando las cosas van muy bien algo tiene que hablar para movilizar ese bienestar. Entonces tratamos de no escuchar y seguir en la nuestra", señaló el ex Boca en una nota con el youtuber Ezzequiel.

"Nosotros estamos muy bien como grupo, como selección, como equipo. Disfrutamos lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo tratamos de no darle bola", agregó quien, en los últimos días, participó de la despedida de Juan Román Riquelme.

5FDvNB0QZYw2tJW4.mp4 Paredes y su posible regreso a Boca

Además, Paredes se refirió a su posible retorno a Boca. "Seguramente volver para mí sería un sueño muy grande porque me fui con muchas ganas de seguir jugando en el club. Quiero estar un tiempo más en Europa y después volveré a jugar acá. Hoy en día es casi imposible. No me pongo tiempo ni edad porque sería ilusionar a la gente, así que vivo mi vida y mi carrera día a día. Nunca me pongo plazos para ese tipo de cosas", destacó el surgido en las inferiores xeneizes.

El Papu Gómez fue acusado de hacerle "magia negra" a Lo Celso

Tiempo atrás, en redes sociales, trascendió que el campeón del mundo, Alejandro "Papu" Gómez había recurrido a rituales de "magia negra" contra su compañero Giovanni Lo Celso y de ese modo asegurar su presencia en el último Mundial.

Según el rumor, el "Papu" habría sido "borrado" del equipo argentino que comandado por Lionel Scaloni debido a dichas prácticas por convencionales.

image.png Alejandro "Papu" Gómez había recurrido a rituales de "magia negra" contra su compañero Giovanni Lo Celso

El Papu Gómez no fue considerado para el primer amistoso de Argentina luego de la Copa del Mundo. "Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande porque me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño", explicó en su momento el futbolista en sus redes.