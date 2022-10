Patronato ganó en Mendoza y se despide de Primera a lo grande

Aunque no sirva de nada sigue sumando. Quizás para dejar una buena imagen. Quizás para irse con la cabeza en alto. Quizás para alimentar el orgullo y amor propio de un grupo de jugadores que todo el año estuvo a la altura de lo que se jugaba, pero que no le alcanzó. Porque así son los crueles promedios.

Esta vez, Patronato no lució ni mostró lo que venía exhibiendo. Pero ganó de todos modos. Metiendo, corriendo, y aprovechando el guiño, porque no definió bien las chances que tuvo, pero sí capitalizó el penal que Godoy Cruz le regaló en el primer tiempo. Y una vez más, refugiado en su arquero: siempre es Facundo Altamirano, contra el Tomba fue Matías Mansilla, pero el Patrón no extrañó al Uno titular.

Mansilla sacó manos de todos lados, y el Tomba tampoco ligó. Porque cuando no estás en racha, las cosas cuestan el doble y la pelota no entra. Por eso, los mendocinos, que en todo el complemento hicieron méritos para al menos llevarse un empate, no lograron alcanzar la igualdad.

Patronato volvió a ganar y, ya descendido, puede apuntarle de lleno a la Copa Argentina, donde jugará las semis contra Boca. Godoy Cruz no tiene chances de ingresar a copas internacionales, pero el último partido del torneo será clave para terminar la liga con una sonrisa y cortando la sequía de triunfos. Y claro, sumar tres puntos más para la tabla del año que viene.