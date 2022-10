Patronato le ganó a Lanús y sueña con la permanencia

Embed

Para uno era una final. Para el otro no tenía ese mote pero también era muy importante. Patronato salió a la cancha sabiendo que no le servía otra cosa que los tres puntos si quería seguir con chances de seguir en Primera, y Lanús, con la necesidad imperiosa de conseguir un triunfo ante su gente que alivie un poco el flojísimo presente, que se extiende desde principio de año, y que ganar el clásico con Banfield maquilló pero no sirvió.

Quizás fue nerviosismo, o quizás simplemente no salió lo planificado. Lo cierto es que el Patrón no tuvo un buen arranque; de hecho, no lo perdió de casualidad. En el primer tiempo, el local lo pasó por arriba y tuvo chances claras para ponerse en ventaja pero no las aprovechó. Y erró una jugada insólita: Franco Troyanski se fue solo contra el arquero y se la cedió a José Sand para que defina con el arco a su merced, pero ni el pase ni la definición fueron buenos y Facundo Altamirano salvó a los entrerrianos.

Ante la floja y endeble postura de su equipo, Facundo Sava metió dos cambios a los 35 minutos. Y en el complemento, las modificaciones hicieron efecto. Patronato se acomodó en la cancha y emparejó el partido. Hasta que encontró el gol: Jonathan Herrera fue derribado en el área y Jonás Acevedo cambió el penal por gol.

Los de Paraná buscaron a partir de allí planchar el partido, pero en desventaja Lanús volvió a llevárselo puesto. Con un Altamirano otra vez imbatible, y todo el equipo dejando el aire para defender cada pelota, el Patrón se refugió y, sumado a un Granate no muy creativo, aguantó hasta el final. Sufrió, pero aguantó. Y el 1-0 le sobra para seguir soñando. Eso sí, Arsenal no puede ganarle a Central Córdoba el viernes; de lo contrario, no habrá servido el triunfazo en La Fortaleza.