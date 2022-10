Patronato va por otro título tras ganar la Copa Argentina

El Patrón irá por una segunda estrella para su escudo ante Boca en la Supercopa Argentina 2022. Se disputará a partido único en enero del 2023 y quien se consagre ganador se llevará un millón de dólares en premios. El equipo de Facundo Sava clasificó por la obtención de la Copa Argentina, mientras que el Xeneize, su rival, por la reciente conquista de la Liga Profesional con Hugo Ibarra como entrenador.

supercopa-argentina_862x485.jpg

Esta Supercopa tiene la particularidad que se disputará en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Es por un acuerdo entre AFA y el Consejo de Deportes de ese país, que tiene una duración de cuatro años y se dio a conocer de manera oficial hace unos días con un comunicado del Sport Council de Abu Dhabi. Será la primera de las cuatro que se jugarán en dicho país.

Otra curiosidad es que el equipo de Facundo Sava disputará el título estando en la Primera Nacional. Y compitiendo en esa categoría, también jugará la Copa Libertadores, otro hecho histórico tanto para el club como para la provincia. En cuanto a la Supercopa, éstos son los campeones: Arsenal (2012), Vélez (2013), Huracán (2014), San Lorenzo (2015), Lanús (2016), River (2017), Boca (2018) y River (2019). La edición 2020, que era un Superclásico, quedó suspendida por la pandemia y no se ha reprogramado. Mientras que Supercopa 2021 no habría ya que no se jugó la Copa Argentina. Patronato, que goleó 3-0 a Boca en Paraná en el torneo y lo eliminó de la Copa Argentina por penales, quiere volver a golpear al Xeneize y a ser campeón...