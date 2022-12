La Selección Argentina se coronó campeón en el Mundial de Qatar, pero de todas formas no será primera del ranking FIFA. Será segunda de Brasil. Acá, la razón.

Insólito. Pese a que la Selección Argentina ganó y levantó el Mundial de Qatar, no liderará el ranking FIFA. En la próxima actualización, el equipo de Lionel Scaloni avanzará una posición y quedará segunda, de Brasil. Sin embargo, hay motivos de porque la Albiceleste no llegará a la primera ubicación: no es por opinión o votación, si no una suma de puntos que corresponde a los resultados.