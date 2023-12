Pipo Gorosito es el nuevo entrenador de Tigre

Pipo viene de dirigir a Colón de Santa Fe en donde estuvo al mando de 36 encuentros cosechando: 10 victorias, 15 empates y 11 derrotas y renunciando luego de que las cosas no funcionaran cómo le hubiera gustado, dejando al Sabalero en zona de descenso, que luego se iba a concretar.

Vuelve al Matador en donde es un viejo conocido tras sus dos ciclos como entrenador del club de Victoria. La primera vez fue en la temporada 2012/13 en donde se marchó luego de 45 encuentros: 15 victorias, 10 empates y 20 derrotas con un 40% de efectividad.

Además, fue finalista de la Copa Sudamericana, la cual perdió ante San Pablo luego de un escándalo en el Morumbi en donde el juego se suspendió en el entretiempo luego de que liberaran la zona de los vestuarios del equipo argentino y la Conmebol le otorgó el título a los brasileños dándole el partido ganado por 3 a 0 a su favor.

Su segunda etapa iba a ser en el 2018 en la que consiguió 34 victorias, 18 empates y 37 derrotas con 44% de efectividad y dos particularidades. Al mando de Gorosito, Tigre se coronó campeón de la Copa de la Superliga 2019 frente a Boca por 2 a 0, título que le permitió jugar la Copa Libertadores del año sigueinte, pero no pudo retener la categoría.

Es decir, en el 2020 jugó el torneo continental más importante de América mientras jugaba el segundo semestre de la Primera Nacional. "No fui a despedir a los jugadores porque me pongo a llorar. Soy muy sensible. Les escribí y los llamé, pero no pude ir", aseguró Gorosito en declaraciones a Club 947 tras su salida en octubre del 2020.

“Hay una relación afectiva de años con Tigre. A veces es preferible dar un paso al costado y ser profesional. Es muy difícil, pero quizás quedándote herís o te hieren. Es mejor irse y dejar las puertas abiertas para otra oportunidad. Le diría 'gracias' al plantel, a los dirigentes y a la gente del club. Y le diría 'te quiero' a los hinchas, a mi familia y amigos", añadió Pipo.

Esta vez será su tercera etapa como entrenador del Matador con el objetivo claro de mejorar el presente y, por qué no, soñar con alguna clasificación a las copas internacionales.