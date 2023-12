River rechazó ofertas por Pablo Solari y David Martínez

En primer lugar, es de público conocimiento que Los Ángeles Galaxy viene por Solari. La franquicia de los Estados Unidos hizo una oferta importante de 10 millones de dólares pero desde la dirigencia del Millonario le bajaron el pulgar ya que no se acerca a los 25 millones de dólares de la cláusula de rescisión que ascenderá a 30 a diez días del cierre del mercado de pases.

El atacante llegó a la institución en julio del 22 cuando River compró el 60% de su pase en 4.200.000 millones a Colo Colo de Chile que se quedó con un 20% y el 20% restante pertenece a Talleres. Solari desde que está en el Millo cuenta con 66 partidos jugados, 20 goles, 12 asistencias y 2 títulos: Liga Profesional 2023 y Trofeo de Campeones 2023.

Uno que busca centrales es Gerardo Martino, quien también preguntó condiciones por Marcos Rojo para el Inter de Miami en donde juega nada más y nada menos que Lionel Messi: ofertó por David Martínez que ya se encuentra recuperado al 100% de su lesión en una de sus rodillas.

El central que no tuvo mucho rodaje con Martín Demichelis por efecto del parate, y es pretendido por el equipo estadounidense que ofertó 1.800.000 por el pase. Desde Núñez rechazaron el ofrecimiento por considerarlo insuficiente pese al presente del defensor.

Según la página Transfermarkt el futbolista de 25 años, que pertenece a la Selección de Paraguay tras su nacionalización, está tasado en 2.500.000 de dólares. Martínez sólo disputó tres encuentros en el 2023.

El saludo de Jonathan Maidana al mundo River

Jonatan Maidana se despidió de River. El defensor central no jugará más en el Millonario y le dedicó unas palabras: “Me llevo el respeto mutuo de la gente y mis compañeros. Voy a extrañar todo esto. El tiempo pasa volando, por eso quiero aconsejarles a los más chicos que sigan aprendiendo y creciendo. Disfruté al máximo del tiempo en el que me tocó estar acá y voy a apoyar desde donde me toque”, comentó el zaguero.

Además, agregó: "A partir de ahora siempre va a haber un hincha más en donde me toque estar. Un hincha que siempre va a alentar por River, por este grupo”.