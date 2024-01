Pity Martínez reveló el récord que quiere lograr con River

Es que el volante, que regresó a mediados del año pasado desde el fútbol árabe, es el único integrante del plantel actual que ganó dos Copas Libertadores (2015 y 2018) con River, luego de la partida de Jonatan Maidana. Sin embargo, no se conforma con dos...

"Tengo muchas ganas de ser el único jugador de River en ganar tres Libertadores y voy a ir por eso", aseguró. En la misma línea, el ex Huracán afirmó que la ilusión surge de que "tenemos un gran grupo que está para grandes cosas". "Me ilusiona mucho. Tengo 30 años y me quedan varios por delante, estoy a un buen nivel y hasta que el cuerpo lo diga pelearé por eso", sentenció en diálogo con TyC Sports.

entrenamiento-de-river-pity-martinez_862x485.webp El Pity Martínez en acción en una práctica de River.

El zurdo con pasado en Atlanta United y Al Nassr volvió a las canchas en octubre luego de recuperarse de su segunda operación en la rodilla izquierda en dos años, por una rotura del ligamento anterior, y reveló que busca aprovechar la pretemporada para volver a su mejor nivel físico y futbolístico.

"Si bien me sentía bien, me faltaba bastante. Uno a veces quiere jugar y por ahí hay que frenar. Todo apuntaba a este año, me siento muy bien", reflexionó. En ese sentido, resaltó que "la dirigencia y el técnico me dieron la oportunidad de venir y me toca volver a estar desde lo futbolístico a la altura de este club".

Por otro lado, el Pity, que tiene contrato hasta fin de año, recordó la corrida en el tercer gol de la histórica final de Madrid ante Boca: "Me acuerdo los calambres antes de la corrida. Relojear para atrás y ver a mis compañeros festejaban. Yo que estaba aturdido. El festejo en el piso. Tengo algunos flashes hasta que bajaron las pulsaciones post partido. Hay cosas que si no veo fotos, no me acuerdo, así que imaginate la adrenalina de ese momento".

Pity-Martinez-gol-en-la-final_result.jpg El gol que decretó la inmortalidad del Pity Martínez en River.

En otros términos, Martínez se refirió al éxodo que se dio a mediados del año pasado de jugadores de la elite mundial a la liga de Arabia Saudita. "Yo la vi antes, ja", bromeó. Y dio revelaciones sobre su vínculo con Cristiano Ronaldo, con quien compartió en Al Nassr.

"Cristiano se acercaba mucho a los jugadores, a mí también. Me demostró ser una gran persona, nada que ver a lo que se dice y es muy humilde, está a la altura nuestra, jamás por encima. Compartir un vestuario con ese animal fue muy especial, y más que me tratara de igual a igual", cerró el Pity.