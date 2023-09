Platense volvió al triunfo gracias a un segundo tiempo furioso

Platense recuperó la sonrisa y el resistido Martín Palermo respira. El Calamar llevaba seis partidos sin ganar (tres empates y tres derrotas), seguidilla que lo acercó a la zona caliente por la permanencia. Por eso, era vital que el Marrón logre cortar la racha y volver a despegar. Mejor tarde que nunca.

Fortaleza para, una vez más, saber reponerse. Porque Platense regaló el primer tiempo. Lanús se puso rápido en ventaja a los nueve minutos gracias a una buena jugada colectiva que Leandro Díaz definió debajo del arco y luego dominó de punta a punta la etapa inicial, aunque le costó reflejar la superioridad con ocasiones claras. Y las que tuvo no las aprovechó.

Al igual que en la última fecha frente a Central Córdoba, Palermo movió el banco en el entretiempo y su equipo cambió notablemente la cara. En Santiago del Estero, una expulsión complicó lo bueno que había hecho y lo terminó perdiendo. Esta vez, una roja inclinó la balanza a su favor, y sus dirigidos supieron interpretar los momentos y usar la superioridad numérica a favor.

Temprano en el complemento, Ignacio Vázquez ganó en lo alto a la salida de un córner bien ejecutado al área grande y pasando el punto penal y con un cabezazo magistral que pegó en el travesaño y entró venció a Aguerre. El Granate recibió el golpe, se desconcertó y minutos después quedó con uno menos por una roja a Cáceres.

Salomón, técnico interino tras la destitución de Frank Darío Kudelka, reacomodó las piezas pero con cambios ofensivos que evidenciaron que pese al hombre menos, la intención no cambiaba: Lanús fue a ganar. Pero Platense fue el que impuso las condiciones: a los 30', Ocampo tuvo una clarísima con un remate que rozó el palo.

En la acción siguiente, un minuto después, el uruguayo recibió por derecha, enganchó hacia adentro y la puso de zurdo contra el palo. Y el Calamar se aferró a la ventaja: primero fue a buscar el tercero y en el final se refugió para concretar una victoria que para Tense vale mucho más que tres puntos: renovar la confianza y la ilusión de seguir en Primera División.

Ya sin Kudelka, Lanús, de gran Liga Profesional -y que le permite al Grana no estar comprometido con el descenso-, todavía no ganó en este certamen: un empate y tres caídas. La dirigencia, que no descarta sostener a Salomón al menos temporalmente, deberá evaluar los pasos a seguir. En la próxima fecha recibirá a Sarmiento, mientras que Platense visitará a Belgrano.