Polémica con Mbappé y Dembelé: se fueron a una fiesta mientras jugaba el PSG

A pesar de que ambos tenían permiso del entrenador, la exposición de la escapada de los delanteros generó controversia en la prensa de Francia y, sobre todo, en los hinchas del club parisino.

El foco principal quedó posado en Mbappé, que ya anunció que no continuará en el club, y todo indica que a partir de junio pasará a las filas del Real Madrid. Y también, en la supuesta “falta de compromiso” del exBarcelona, que ni siquiera se dispuso a ver por TV qué ocurría con sus compañeros.

“Los seis jugadores que descansaron tienen total libertad para hacer lo que quieran, para ir donde quieran, para descansar, para desconectar. Si están en Cannes, Asturias o lo que sea, eso no me interesa. No es un problema”, le restó importancia el entrenador español.

En medio de la fiesta en la que estaban los jugadores entró en escena una bella mujer que cautivó al crack francés.

La joven en cuestión tiene una legión de fieles seguidores en las redes sociales y su imagen se hizo aún más popular luego de que se viralicen sus fotos.

Fiesta de despedida

Una gran cena con unos 250 invitados en un elegante restaurante junto a los Campos Elíseos marcó en la noche de este lunes la despedida de Kylian Mbappé de la capital francesa tras anunciar que no seguirá en el Paris Saint-Germain.

El restaurante, denominado 'Gigi', se llamó en el pasado 'La Maison Blanche', la Casa Blanca, por lo que Le Parisien, que informa del evento, se pregunta si no se trataba de un guiño de la estrella futbolística al que parece que va a ser su próximo equipo.

El retorno a París del máximo goleador de la historia del PSG fue para este evento, al que asistieron muchos de sus compañeros de vestuario, o su hermano Ethan -quien parece que también dejará el club parisino para ir al Lille en busca de minutos-.

El lugar elegido fue un elegante restaurante situado en la Avenida Motaigne, entre los Campos Elíseos y el Puente del Alma. Una zona de tiendas de lujo y hoteles de cinco estrellas.

Keylor Navas, Barcola, Hakimi, Vitinha, Kimpembe, Zaire-Emery, Arnau Tenas, Dembelé, Skriniar, Zague, Pereira o Mendes figuraban entre los futbolistas del PSG asistentes, entre los que también había muchos empleados de distintos estamentos del club.

Le Parisien asegura que el presidente francés, Emmanuel Macron, había sido también invitado, aunque no pudo confirmar su asistencia. El capitán de Francia y el mandatario han tejido un vínculo personal estos últimos años.

Quien no estaba invitado aparentemente era el presidente del PSG, Nasser al Khelaifi, con quien Mbappé ha tenido varios desencuentros importantes sobre la renovación del jugador, que se han agudizado en las últimas semanas.

Mbappé no mencionó al presidente en el vídeo en el que anunció que dejaría el club y la liga francesa, y el PSG no le organizó ningún evento de despedida el pasado día 11, en el último encuentro disputado en el Parque de los Príncipes de París.

El último encuentro que le resta al PSG esta temporada es la final de Copa que disputarán el próximo sábado en Lille el equipo de la capital frente al Lyon, y en él Mbappé tendrá otra oportunidad, si es convocado por Luis Enrique, de despedirse con otro título.