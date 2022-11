El delantero se someterá este miércoles a un escáner para monitorear el estadio de su tobillo, luego de recibir una muy dura entrada por parte de Morteza Pouraliganji, jugador de Irán, a los dos minutos del segundo tiempo. De hecho, luego salió del partido: Callum Wilson entró en su lugar.

"No tenía sentido arriesgar", explicó el cambio el entrenador Gareth Southgate, sin decir nada sobre el estado físico del jugador.

Ahora, Inglaterra buscará este viernes, desde las 16 horas de Argentina, contra Estados Unidos sellar su clasificación a octavos de final. ¿Estará el delantero? Si no está en óptimas condiciones, el cuerpo técnico no lo pondrá, para no correr riesgo de que sufra una lesión más grave, en caso de tener una.

En ese caso, Marcus Rashford y Callum Wilson son los principales candidatos para reemplazarlo. A menos que Southgate sorprenda con algún otro atacante.