PSG hará un recorte en el plantel: ¿Qué pasará con Messi?

Es que los directivos de la institución parisina estarían decididos a hacer una profunda limpieza en el plantel a mitad de año, con el objetivo de sanear las finanzas y sobre todo, cumplir con el Fair Play Financiero, regla con la que UEFA es muy estricta y que obligó al PSG a pagar cerca de 65 millones de euros en concepto de multa por incumplimiento en 2022.

Medios europeos informaron sobre esta intención de Nasser Al Khelaifi y compañía, pero no detallaron quiénes son los futbolistas a los que se les buscaría salida. Sin embargo, teniendo en cuenta que Messi todavía no renovó su contrato, no sería una sorpresa que los caminos se terminen separando.

Además, y aunque el astro argentino es el único con el que Luis Campos, director deportivo del club, comenzó a tener charlas para llegar a un acuerdo de extensión del vínculo, hay que ver cuáles son las condiciones económicas y deportivas que en PSG pueden ofrecerle a Messi y si él las acepta.

De todos modos, Messi no es el único nombre pesado que entra en esta ola de posibles salidas. La venta de Kylian Mbappé siempre es una posibilidad, sobre todo por las ganas del futbolista de jugar en Real Madrid y la intención del Merengue en tenerlo, aunque en PSG, la continuidad de Kiki siempre es prioridad.

A su vez, Neymar es el futbolista a vender según cuentan los medios franceses hace varias semanas. De hecho, recientemente se mencionó la posibilidad de que el brasileño podría ser fichado por Chelsea, pese a que la intención de Ney sería cumplir su contrato. Por lo pronto, Messi, Mbappé y Neymar, al igual que todos en París Saint Germain, tienen en la cabeza la revancha con Bayern Munich, por los octavos de la Champions.