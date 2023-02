"No lo digo desde el ego, ni muchos menos. Creo que la Selección tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia) y al último campeón del mundo (Francia)", argumentó el volante que es una de las figuras del ciclo de Lionel Scaloni.

"No fue fácil, hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de 15 años, ganamos en Perú después de no sé cuánto tiempo, rompimos el récord de partidos invictos. Como equipo esta Selección logró algo sumamente importante y además la conexión con el público... La gente vio que éramos hinchas que tuvimos la posibilidad de defender la camiseta", agregó De Paul en esta charla con TyC Sports.

Para cerrar, dejó en claro que no lo dijo con ánimo de entrar en polémicas: "No quiero que se me enoje nadie porque Argentina tiene una historia sumamente importante y rica". Y, por último, contó: "Ser campeón del mundo es la llave a la eternidad, porque nosotros vamos a ser eternos. Entrás al predio de la AFA y ves las fotos de los campeones del 78, del 86 y te los quedás mirando y ahora vamos a estar nosotros. Es una cosa increíble".

La mayor virtud de Scaloni en esta Selección Argentina

De Paul opinó cuál es la mayor virtud de Lionel Scaloni en el armado de esta Selección Argentina: "Hizo todo desde las bases, es un conjunto de cosas que generó en el equipo. A 19 jugadores les enseñó a ponerse la camiseta de la Selección, con la ayuda del capitán y de los chicos de experiencia. Pero lo más importante que generó es el compañerismo, somos muy amigos adentro del predio y en la cancha. Y se generó un vínculo muy armonioso, que no es fácil cuando hay tantas figuras, pero siempre fue algo muy claro, que lo importante es la Selección y todos entendimos cuál era nuestro pieza en ese rompecabezas".