Salvo algún giro, por ahora inesperado, no llegará nadie para reemplazar al extremo colombiano. Ante el adverso panorama, Fernando Gago subirá a un juvenil de la Reserva: Agustín Ojeda, de 18 años.

El joven extremo ya debutó en Primera y el DT lo subió al primer equipo en la última pretemporada, pero luego volvió a bajar a su categoría. Ahora, si finalmente no llega nadie para sustituir a Carbonero, la idea es que se quede con el plantel de Primera. Y en ese sentido, el miércoles y el jueves ya se entrenó a las órdenes de Pintita.

Ojeda llegó al Predio Tita Mattiussi en 2016, cuando apenas contaba 12 años. Se inició como enganche, pero por su velocidad, habilidad y manejo de pelota lo corrieron a la banda izquierda. Es rápido, habilidoso y desequilibrante, cualidades similares a las del ex Gimnasia de La Plata. Tuvo pasos por la Selección Sub 15 y una citación a la Sub 20 a fines de 2022.

Los nombres que aparecieron en lista para llegar a la Academia fueron varios: Benjamín Domínguez, Brian Aguirre, Imanol Machuca, Lucas Janson, Lautaro Guzmán, son algunos de ellos. Sin embargo, entre que el mercado de pases está cerrado y las distintas competencias ya avanzadas, los clubes no ceden con facilidad, y en Racing tampoco están a dispuestos a desembolsar una millonada.

Mientras, las opciones con las que cuenta Gago para jugar en el lugar de Carbonero son Gabriel Hauche, Héctor Fértoli, el juvenil Román Fernández, y Edwin Cardona, aunque con otras características. A ellos, próximamente se les sumará Agustín Ojeda.

Dos buenas noticias para Gago

En la práctica del jueves Jonathan Gómez volvió a entrenar con normalidad tras un dolor en el pie producto de un golpe. A su vez, Edwin Cardona, quien en el miércoles había finalizado el entrenamiento con molestias musculares, también trabajó a la par del grupo y sin problemas.