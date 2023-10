Es que la derrota 1-2 con Platense, luego de la partida de Fernando Gago, fue la gota que rebalsó el vaso en los hinchas de la Academia, que cantaron contra la dirigencia y el plantel. Es por eso que, pese a estar bien acomodado en la tabla de la Copa de la Liga, necesita un triunfo en Junín para alivianar el clima, en la previa de una prueba de fuego con Boca.

Pero la dupla interina debe abstraerse de eso y dedicarse a armar el mejor equipo posible. En ese sentido, la buena noticia del fin de semana fue Aníbal Moreno: el volante se recuperó de una dolencia física y entrenó con normalidad, por lo que todo indica que volverá a la titularidad frente al Verde.

Además, el lunes se reintegrará a los entrenamientos Juan Nardoni, luego de trabajar durante toda la semana con la Selección Argentina Sub 23 que conduce Javier Mascherano. Fue titular en dos amistosos ante Venezuela. Con el ex Unión y Moreno, Grazzini y Videla podrán alinear el mediocampo de gala de Racing, aunque restará confirmar si el tridente es completado por Jonathan Gómez o Agustín Almendra.

nardoni messi.jpg Juan Nardoni, junto a Lionel Messi en la Selección Argentina.

El ex Boca fue borrado por la dupla para el partido con Platense por lo que consideraron un acto de indisciplina. El volante se la bancó y la realidad marca que el equipo lo extrañó, motivos por los cuales los técnicos no solo contarán con él sino que además hasta analizan incluirlo de entrada.

Por otro lado, dos novedades que dejaron la última práctica fueron la presencia de Facundo Mura y la ausencia de Nicolás Oroz. El defensor jugó como lateral izquierdo en la búsqueda de los DTs de generarle competencia a un Gabriel Rojas que fue disminuyendo su nivel, mientras que el volante trabajó en kinesiología por molestias musculares y está en duda para el jueves.

A su vez, se espera que Leonardo Sigali pueda iniciar la semana con normalidad. El capitán viene de moverse diferenciado en recuperación de un esguince en la rodilla que sufrió durante el compromiso ante Platense, en la derrota. Seguramente entre el Oso y Nazareno Colombo se disputen el puesto de primer marcador central.

Y por último, el soldado que se sumará a último momento es Gabriel Arias: el arquero regresará el miércoles de la Selección de Chile, pero no es la primera vez que llega y ataja, por lo que de no mediar imprevistos, se parará bajo palos en Junín. Y en cuanto a convocados, esta vez Juanfer Quintero no fue a la selección colombiana, por lo que también estará disponible.