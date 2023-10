Racing Club peloteó a Sarmiento y rescató un empate en la última

Racing no tiene reacción, no tiene ideas y no tiene rebeldía. Necesita con urgencia hacer un importante borrón y cuenta nueva. Que empiece por el técnico, pero que incluya también una renovación en el plantel. Jugadores buenos tiene de sobra, pero a algunos el crédito se les acabó. Rescató un empate, merecido por la intención, pero que no puede tapar ciertos aspectos negativos.

Se repiten los errores del ciclo Gago. Los individuales y los colectivos. Le ganan tácticamente, le ganan en inteligencia, en orden y por momentos hasta en intensidad. La situación no ayuda a la mente, y ese es otro elemento que termina pesando en contra. Es cierto, la imagen final del partido es que el arquero de Sarmiento fue figura.

Es que Devecchi fue la única razón del empate. Y eso que fue agónico. Con una única intervención ante un buen remate de Almendra en un primer tiempo flojísimo de Racing; y con un segundo tiempo superlativo, ya con un Verde cada vez más retrasado y una Academia cada vez embalada hacia adelante. En el complemento se lució dos veces ante Hauche, otras dos frente a Juanfer Quintero, y una contra Jonathan Gómez.

En contraposición, a Sarmiento le alcanzó con aprovechar su buen pasaje del primer tiempo para hacer la diferencia. Avisó con Marinelli, concretó con Fontana ganándole de guapo a Piovi y asistiendo a Mainero, que se la punteó a Sigali y venció a Arias, y volvió a acercarse con el propio Fontana.

Pero al local el partido se le hizo cuesta arriba después de unos interesantes 30 minutos por la expulsión de Ojeda, quien fue a disputar una pelota con Hauche y le dejó el pie. Ya estaba amonestado, vio la amarilla nuevamente, y se fue expulsado.

En Racing el más claro fue Almendra, pero salió en el momento en que su presencia era cada vez más determinante. Aunque su reemplazante, Baltasar Rodríguez fue el que pudo batir a Devecchi: en tiempo cumplido, el juvenil controló en la puerta del área grande y con un remate seco la puso en el ángulo. Si no era con un disparo así de calibrado, era imposible.

Un punto que no contenta a ninguno de los dos. A Sarmiento se le escurrió un partido que pese a las adversidades lo tenía ganado y que era vital para escaparle al descenso. Racing estaba -y está- urgido de un triunfo, pero no pudo conseguirlo más allá de jugar 60' con un hombre más, y el rendimiento tampoco genera tranquilidad. En la próxima fecha, la Academia recibirá a Boca y Sarmiento visitará a Estudiantes.