Racing debuta en la Copa Libertadores en Chile

El colombiano Santiago Bismark será el árbitro principal del partido, mientras que los jueces de línea serán Jhon Gallego y Alberth Alarcón, y el cuarto árbitro María Victoria Daza. Además, en el VAR estarán Jorge Guzmán y Víctor Raez.

Hace varios años que Racing se instaló como uno de los principales competidores en el fútbol argentino. Sin embargo, no pudo hacer lo mismo en el plano internacional, y de la mano de Fernando Gago, la Academia buscará dar el salto, luego del fracaso en 2022, quedando eliminado en fase de grupos de Copa Sudamericana.

El DT no podrá contar con Gonzalo Piovi por un desgarro en el recto anterior izquierdo del cual no llegó a reponerse. Tampoco con Gabriel Rojas, quien sí dejó atrás una lesión en los ligamentos del tobillo, pero no recibió el alta médica, aunque irá al banco de suplentes. Con este panorama, la defensa sería la misma que en el triunfo ante Huracán, con Emanuel Insúa y el chileno Óscar Opazo.

Además, el peruano Paolo Guerrero podría ser titular. El posible 11 de Racing para visitar a Ñublense sería con: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emanuel Insúa, Óscar Opazo; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez; Matías Rojas, Paolo Guerrero o Maxi Romero y Gabriel Hauche.